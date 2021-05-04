【樂壇核數師】星夢歌手轉型發展見成效　胡鴻鈞藉新歌重返903

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-05-04 00:45

以往星夢娛樂旗下歌手的歌曲都由固定班底製作，曲式上較少變化，雖然這些歌曲在網絡上收聽次數一直高企，但有部份樂迷仍不看好它們的質素。然而，自從何麗全新官上任後，歌手在創作上有更大自由度，除了劇集歌外，亦鼓勵歌手尋覓與其他音樂人合作的機會。 在這段時間，譚嘉儀、胡鴻鈞（Hubert）及吳若希（Jinny）都推出過非劇集單曲，正因創作班底有變，三首新歌都為樂迷帶來新鮮感，所帶來的好評開始反映在各大電台流行榜的成績。

在何麗全接掌星夢後，外界一直期待星夢歌手透過與其他音樂人合作求變，而譚嘉儀、Hubert和Jinny最近派台的三首作品，都為不少聽眾帶來驚喜。（資料圖片）

在管理層有變動後，譚嘉儀率先在3月底推出新歌《好情人》，過往在錄製翻唱影片時曾改編廣東版歌詞的她，這次肩負填詞及監製工作，作曲則交由羅力威負責，不少歌迷除覺得創作班底特別，亦讚賞羅力威的作曲才華。過去一年她大部份時間只唱劇集歌，幾乎與三大電台流行榜絕緣。而《好情人》一出，作品就先後得到港台及新城的青睞，在今個星期一同從下游位置躍升至三甲。

而Hubert今年主力推出非劇歌，首支派台歌《心跳移植》得到不錯的成績。新歌《整親》除繼續與好友蘇道哲合作外，更首度邀得徐繼宗及鍾說製作歌曲，前者為Hubert營造較為跳脫的新曲風，有助他擺脫「情歌王子」的既定框架。後者更從Hubert所受負評出發，讓他更大膽以「刀削面」自嘲，回應網民所說的「進化形態」，博得不少聽眾好評。新歌不但在港台、新城穩步上揚，更成功令他繼上年的《沒身份妒忌》後重返「903專業推介」。至於無綫「勁歌金榜」，雖然今個星期再有星夢歌手作品上榜，但上述兩首歌依舊與娘家絕緣。

令星夢重返金榜的是Jinny，臨近母親節，她推出新歌《只想你記得》，繼《這位蠢才》後再有機會推出非劇集歌曲。Jinny繼2012年《第一天失戀》及《我沒有傷心》後，再度與黃安弘合作，透過歌詞唱出母愛，寄予各位兒女能以微笑面對一切的挑戰。不過上榜的並非這首推出只有短短一星期的作品，而是劇集《伙計辦大事》片尾曲《錯的一天》，莫非「勁歌金榜」依然改不了劇集歌佔優的既定形象？

相隔6個星期，星夢歌手終於重返「勁歌金榜」。今個星期Jinny憑《伙記辦大事》片尾曲《錯的一天》登上第9。（MV截圖）

點擊圖輯睇2021年第18周樂壇排行榜走勢：

「903專業推介」，鄭欣宜離五台冠軍只差ViuTV：

+ 4 + 4 + 4

「中文歌曲龍虎榜」，Jer柳應廷新歌爆升18級：

+ 4 + 4 + 4

「勁爆本地榜」，容祖兒新歌有望衝擊三台冠軍：

+ 4 + 4 + 4

「Chill Club推介榜」，per se首奪ViuTV冠軍：

+ 4 + 4 + 4

「勁歌金榜」，再有星夢歌手上榜：