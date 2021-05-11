【樂壇核數師】姜濤憑新歌首奪903冠軍　單曲成績媲美上年得獎歌

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-05-11 01:00

今個星期「樂壇核數師」與大家追蹤「903專業推介」，事關本周三甲位置實在令一眾樂迷非常驚喜。上星期談及，胡鴻鈞憑新歌《整親》重返商台，結果今個星期暴升18級，繼9年前出道作《雙飛》後再次贏得商台亞軍。而馮允謙新歌《思念即地獄》更搶眼，輕快拍子加上副歌中飆高音的精湛唱功，令作品一上榜即空降成為季軍。 不過談到近期最搶眼的，非人氣男團MIRROR莫屬。隨著演唱會舉行得如火如荼，部份成員在三月中起派台的單曲亦漸見成績，當中姜濤憑新歌《Master Class》奪得本周「903專業推介」冠軍，亦令新作暫時成為出道以來成績最好的一首作品。

今個星期「903專業推介」充滿驚喜：

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翻查資料，原來姜濤在開始個人發展的兩年期間，作品從未登上商台榜首，成績最好的分別是出道作《一號種籽》和上年的《孤獨病》，兩首作品都曾經奪得單周季軍。回顧上年曾經奪獎的單曲《蒙著嘴說愛你》（港台）和《愛情簽證申請》（ViuTV），作品都只曾登上其中一個流行榜冠軍，若然以單曲冠軍數相比，《Master Class》成績已經超越上述兩首得獎歌曲。

姜濤上年憑《蒙著嘴說愛你》及《愛情簽證申請》奪得歌曲獎，不過排行榜成績卻不如新歌《Master Class》。（資料圖片）

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《Master Class》之所以深受主流樂壇所愛，最大原因在於破格的曲風。這次姜濤邀得Gareth T.（湯令山）創作，在R&B（節奏藍調）當中滲入廣東歌少見的Raggaeton（雷鬼動）風格，聽起來非常適合姜濤用作跳唱。這種曲風在樂壇上雖然並非主流，但仍深得現今樂迷所愛，亦充分反映在現今樂壇流行榜上。當然，最令一眾歌迷雀躍的，是姜濤在演唱會中演繹時大喊這一句歌詞：「偏要當一粒薑糖！」

《Master Class》創佳績，作曲人Gareth.T應記一功。（資料圖片）

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