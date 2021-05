樂壇核數師｜衛蘭新歌引共鳴　或成出道17年首奪「叱咤十大」作品

衛蘭(Janice)新歌《It's OK To Be Sad》靈感來自一位經歷過20歲兒子輕生離開的母親,Janice不願對方壓抑情緒,希望透過歌曲安慰朋友,同時鼓勵聽眾勇敢面對負面情緒,在宣洩過後重新出發。新歌得到聽眾歡心,尤其歌詞鼓勵樂迷不要假裝放下心結,有一種治癒的效果,至今在電台流行榜反應不俗,更有歌迷期待Janice能在商台取得入行17年來首個「叱咤十大」。