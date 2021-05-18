樂壇核數師｜衛蘭新歌引共鳴　或成出道17年首奪「叱咤十大」作品

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-05-18 12:31

衛蘭（Janice）新歌《It's OK To Be Sad》靈感來自一位經歷過20歲兒子輕生離開的母親，Janice不願對方壓抑情緒，希望透過歌曲安慰朋友，同時鼓勵聽眾勇敢面對負面情緒，在宣洩過後重新出發。新歌得到聽眾歡心，尤其歌詞鼓勵樂迷不要假裝放下心結，有一種治癒的效果，至今在電台流行榜反應不俗，更有歌迷期待Janice能在商台取得入行17年來首個「叱咤十大」。

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很多樂迷或許會感到好奇，Janice出道至今已經唱過《離家出走》、《就算世界無童話》、《天敵》等佳作，但她始終無法在商台贏得任何歌曲獎。當然，其中一大原因在於Janice在初出道時為黎明旗下A Music效力，而A Music曾因不滿旗下歌手在商台播放率低，而揚言不會派歌到商台，故Janice在2015年離巢前幾乎絕跡903。

入行已有17年，Janice奪過903歌后和唱片大獎，卻從未贏得任何一首「叱咤十大」。（資料圖片）

不過再看後來在華納時期的表現，似乎Janice離「叱咤十大」尚欠一點運氣和緣分。若然要數最接近的一次，應該是2017年，當時Janice不但贏得「叱咤樂壇女歌手」金獎，更憑專輯《Love And Other Things》奪得《叱咤樂壇至尊唱片大獎》。然而，即使當年有《天敵》和《一格格》兩首冠軍歌，卻依舊與「叱咤十大」刷身而過。不過，歌曲上榜只有三個星期，按照去年得獎歌平均要上榜9-10個星期，似乎言之尚早。

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