【樂壇核數師】2021樂壇新人中期報告　MC張天賦後勁凌厲緊追Edan

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-07 22:08

今個星期「樂壇核數師」將回顧2021年樂壇新人，截至6月份在各大流行榜上的成績。上半年陸續有樂壇新血加入樂壇之際，亦有年初出道的新星推出第二首單曲，成績不比其他現役歌手遜色。而在眾多新人之中，又以曾比特（Mike）、呂爵安（Edan）和張天賦（MC）表現較為搶眼。

今年新人大戰依舊由男新人主導。（資料圖片）

Mike最有機會做新人王

Mike和Edan無疑是今年兩位最搶眼的樂壇新人，亦是年末頒獎禮新人王的熱門人選。前者更繼承三台冠軍歌《我不如》強勢，繼續與恩師Eric Kwok合作，新歌《我不是邱比特》繼續走慘情歌路線，深受樂迷歡迎。相比之下，Edan的三台冠軍歌《E先生 連環不幸事件》雖然在網絡爆紅，MV在YouTube發布約兩星期就取得超過100萬點擊次數，但一旦Edan不再推出新作，其成績或會被其他更多產的新人蓋過。

如果《我不是邱比特》同樣取得佳績，Mike將會離新人王寶座相差不遠。（資料圖片）

要數Edan目前最大對手，MC將會是其中一位。其出道作《Good Time》分別登上商台和港台殿軍，而在ViuTV則位列第7，雖然新作未能受惠無綫與三大唱片公司破冰，無法登上金榜，但MV在YouTube上架短短100小時內已衝破50萬點擊紀錄，可見其人氣不比Mike和Edan差。而新作《反對無效》以R&B曲風唱出甜蜜情歌，確實令一眾女歌迷著迷，看來Edan要鞏固年初所建立的明確優勢，就要準備用新歌應戰了。

MC後勁凌厲，成績正逐漸緊貼Edan。（資料圖片）

石山街張蔓姿緊隨其後

女新人方面，在4月底出道的張蔓姿（Gigi），出道作《姿態》在今個星期躋身商台亞軍，成績最為優秀，緊隨其後的是從樂隊Dusty Bottle單飛的Kerryta（周詠婷），首支單曲《心野》先後躋身商台及港台前10。反觀目前屬較多產量的李妍（Leanne），雖然出道作《這世代》成為新城亞軍歌，但後作《佛系女孩》反應不如預期，未能打入各大流行榜。至於組合，二人樂隊石山街較為搶眼，在上半年已經推出兩首作品《暗戀家》和《幻象》，並相繼躋身港台及商台前十。

女新人以張蔓姿成績最好。（MV截圖）

石山街是今年新人中成績最好的組合。（資料圖片）

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