謝安琪拍片公開《離不開》MV花絮　「五月病」原來係季節性憂鬱

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-07-01 19:05

今年自組公司成為獨立歌手的謝安琪（Kay），本月初推出首支單曲《離不開》，不但由自己包辦曲、詞、編、監，MV方面更與新晉導演李刀拿（Liknifena）一同參與創作。歌曲講述一段關於春天的心事，既道出人要接受世事無常，領悟當下，好好渡過每一個日常，亦希望歌迷正視全球暖化問題。日前Kay在YouTube頻道推出新影片，除帶大家走入拍攝現場，更請到Kay及MV男主角柯煒林（Will）拆解MV當中出現過的不同細節。

Kay日前推出《離不開》MV幕後花絮，也為樂迷拆解部份故事情節中隱藏的密碼。（影片截圖）

用日本上班族情緒問題包裝

先談MV一開始出現的報紙，細心的觀眾會留意到，報紙中的報道內容主要圍繞當時正在蔓延的「五月病」。其實「五月病」是日本獨有的季節性憂鬱，在4月進入新年度後，大部份國民都會需要適應入學、就職等生活環境帶來的變化，雖然當地在4月底至5月初亦有為期約一個星期的黃金周假期，但在適應不良的壓力下放大假，往後難免會有種不願上班、上學的逃避心態，加上此時正值雨季，令日本打工仔、學生哥的情緒有機會在該段時間跌至谷底。

在MV初段出現的報紙，頭版就已經出現有關「五月病」蔓延的新聞，原來這是形容日本上班一族遇到的情緒問題。（影片截圖）

用「五月病」講春天兩大含義

至於為何導演要用「五月病」來包裝MV，Will解釋意念來自對春天不同的解讀：「春天好容易令人覺得鬱悶，但係春天有另一個意義係希望畀萬物帶來生機，」Will也交代由Kay飾演的「The Mind」在故事中扮演的角色：「Kay喺入面其實係飾演一個治療師，慢慢地將我由一個唔開心嘅情緒，叫做嘗試行一步，睇下可唔可以前進多啲。」他直言拍攝MV壓力大，怕做得不好，會對不起歌手的作品，不過Kay在拍攝過程中也一直從旁指導，包括解釋尾段出現的四道菜和一道甜品的意思。

Kay用心指導Will。（影片截圖）

素菜呼應大自然景色

Kay指Will品嘗料理的橋段是MV中其中一個重要場面，這次她與兩間小店合作，當中包括習作（zap jok）炮製的四道料理及地衣菓子（koke lab）的一道甜品。Kay在片段中也親自解釋不同菜色背後的意義：「我假設呢啲料理就好似魔術咁，佢一食，（料理）就會帶佢返佢一個好重要嘅片段，所以喺諗究竟要食咩菜色嘅部份，我就好認真咁設計，有一間我好鍾意嘅小店就特別幫我設計咗4道菜色，係全素菜，希望可以配合到我哋嘅畫面，帶動到演員進入回憶裡面，演繹到成個料理嘅意思。我哋用一個好啲嘅心態領略曾經發生過嘅事。」

重溫《離不開》MV精彩鏡頭：

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