柯煒林獲謝安琪邀請參演新歌MV　曾亮相Dear Jane大熱作一炮而紅

最後更新日期: 2021-06-07

謝安琪日前宣布自組新公司「淺白本部」後,昨日亦推出今年第一首單曲《離不開》,除了由自己包辦曲詞編監外,在創作MV時都親力親為,除與新晉導演李刀拿(Liknifena)一同參與創作外,更邀得曾出演Dear Jane《銀河修理員》MV的柯煒林(Will)擔任男主角,而自己在故事中則擔任Will的「The Mind」,幫助他走出情傷。

Will在2016年憑電影《點五步》中飾演「牛屎」一角開始為人熟悉,相信一直有追看新歌MV的聽眾,都對他並不陌生,甚至有種似曾相識的感覺。沒錯,他正是去年在Dear Jane大熱作品《銀河修理員》中飾演汽車維修員陳樂的那位演員,今年也先後在何嘉莉《兩種人》和衛蘭《It’s OK To Be Sad》MV中亮相。

要數Will最為人熟悉的角色,除了ViuTV劇集中《二月廿九》的Jonathan,更有《銀河修理員》MV中的陳樂。其實他亦參與過不少MV拍攝工作,包括陳健安《在錯誤的宇宙中尋找愛》及林家謙《Just carry on》的MV(Dear Jane Facebook圖片)

