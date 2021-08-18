美國歌手Lizzo遭Body Shame　 Cardi B挺巨肚持長刀痛斥網絡欺凌

美國說唱歌手Cardi B同Lizzo的新歌《Rumors》發布後成績斐然，然而，患有先天性肥胖症的Lizzo卻遭到大量網友攻擊身材，不堪輿論重負的她，近日在直播中回應惡評，聲淚俱下地說道：「儘管我努力地向世界傳達愛與能量，但有時，我覺得整個世界的人都不會給我愛。」



Lizzo痛斥道：「這是對脂肪的恐懼，這是種族主義者，這是傷害！我不能接受的是你們一次又一次地對黑人女性做這種事，尤其是我們這些大碼黑人女孩。當我們不符合你想要的標準時，你就會把仇恨發洩到我們身上，很沒有風度。」（視頻截圖）

對此，預產期在9月中的Cardi B儘管已不能自行起床，但看見Lizzo的消息後，即刻在Twitter上痛罵抨擊Lizzo的網友，她更手持長刀，對著鏡頭說：「不是每一位藝人都相同，有些藝人，好似我，有人激怒我，我直接一把火燒他全家，還有一些藝人，他們隱忍著痛苦，甚至有人染上了毒癮。」Cardi B突然提高聲量呵斥：「我這輩子都不會原諒你們這些人是對Michael Jackson做的一切！」

Cardi B手持長刀鬧爆網絡霸凌者。（視頻截圖）

她續指道：「好似Lizzo這樣的人，她們更加敏感，我不知道怎麼回事，有的人真的太尖酸刻薄，你們是沒有同理心，還是不相信報應？我覺得生而為人，應該考慮他人的感受，對於敏感的人來講，你們這樣真的非常傷人。」Cardi B繼續指責：「新歌成績好好，本來應該慶祝。但她並沒有，就因為你們這群烏合之眾網暴別人，真的太過分了。多考慮下他人！每一次你們霸凌別人的時候，都在損耗自己的陰德；每一次欺凌別人的時候，老天爺都看在眼裏，你們不止要進監獄，還要落地獄！」

Cardi B向來直率。（Instagram@iamcardib）

對於Cardi B的一番說話，網友都紛紛表示支持，大讚她「三觀正」。而Lizzo一直以來都在社交平台傳遞正能量，從不掩飾自己的大碼身材，非常陽光自信。且她在音樂方面的成績也不錯，近年在美國樂壇非常耀眼，獲獎無數，單是在去年的格林美就斬獲了最佳流行歌曲 、最佳當代都市樂專輯 、最佳傳統R＆B歌手三項大獎。