鄭秀文開騷同歌迷慶祝最後4字頭生日　首播《無人島》MV再次創新

今日（19日）是樂壇天后鄭秀文（Sammi ）49歲生日，向來疼錫歌迷的她，每年生日都會與fans一起慶祝，今年亦不例外。昨晚（19日），Sammi在九展Star Hall舉行迷你音樂會，與近三千位「三米飯團」的歌迷預祝生日，又唱又跳，有笑有淚兩小時，非常盡興。而Sammi前日亦代表香港女歌手，成為「Spotify EQUAL」今期的封面人物，照片登上美國紐約時代廣場大屏幕廣告，相當搶眼。



Spotify EQUAL是Spotify今年開始的全新重點企劃，旨為女性發聲，爭取平權而製作的歌單，網羅世界各地優秀女性音樂人所演唱的歌曲，並在每月邀請一位女性音樂人擔任封面人物，一同宣揚平權理念，Sammi為香港今個月的代表。

音樂會以《我們的主題曲》揭開序幕，Sammi表示：「咁多年嚟我喺音樂同電影角色都不斷新嘗試，怕悶，想挑戰自己。今次新碟試咗唔同嘅音樂風格。」並同Shimica共同演繹新歌《新造的人》。之後更將舞台交予Shimica，演唱她自己創作的歌曲《In My Dreams》。

Sammi非常enjoy。

雖然只是一個迷你音樂會，但Sammi在舞台設計同選歌方面都很花心思，尤其是《哭泣遊戲》，她站在電話亭中，對著聽筒唱歌，創意十足。而在精心挑選的歌單中，除了《愛上一個人》、《調情》、《如果你有事》等電影歌曲外，亦首度演唱了剛出爐新碟《Listen to Mi》內的新歌，包括冠軍歌曲《萬物有時》、《新造的人》( feat. Shimica) 和《螢》。更現場播放《重生的心聲》，她邀請歌迷閉上雙眼，全場關燈，享受8D效果製作帶來的非一般音樂之旅。更首播了她入行30年以來，最喜愛的MV——《無人島》，再次突破自我，以全新造型大跳現代舞，令歌迷耳目一新。

Sammi在舞台、燈光以及歌單方面都很花心思。

同往年一樣，音樂會去到中場時，生日歌響起，舞台中間慢慢轉出坐在粉紅色梳化上的Sammi，她手捧蛋糕，全場齊聲祝賀「生日快樂！」Sammi直言：「今年係我最後一年4字頭生日，多謝你哋為我慶祝。望到台下嘅螢光棒，一點一點，你哋就好似螢火蟲咁，一小點一小點咁凝聚對我嘅愛，支持我，愛護我，多謝你哋。」隨即同全場歌迷大合照，留下美好回憶。其後Sammi帶來《獨家試唱》，全場歌迷都站起來熱情歡呼，同Sammi又唱又跳，氣氛高漲。

Sammi同歌迷大合照。

一首快歌之後，來到感性時刻，Sammi提到爸爸時，感觸到眼濕濕，她說：「我鍾意唱歌，用歌聲同自己打氣，同身邊嘅人打氣。今日好想唱俾天家嘅爸爸聽，佢以前成日都為我打氣。每次我感到氣餒，想退休嘅時候，爸爸就會為我打氣，鼓勵我。我好想唱呢首歌俾自己和返咗天家嘅爸爸。」一首陳百強的《喝采》，Sammi唱到潸然淚下，背向舞台拭眼淚。

Sammi懷念同爸爸的昔日點滴。

在音樂會尾聲，Sammi換上生日音樂會特別版紅色Tee，勁歌熱舞《信者得愛》( feat. Shimica)、《Chotto等等》、《煞科》後，歌迷大嗌Encore。她笑言自己年紀大好攰，但不敵歌迷的熱情，即興加唱《愛的輓歌》和《終身美麗》，為迷你音樂會畫上完美句號。完場後，Sammi回到後台立即開薯片慶祝，她開心地說：「終於可以食到朝思暮想嘅薯片，因為呢排保住把聲，終於完騷可以食和休息吓。希望今晚揀嘅歌歌迷都鍾意，因為呢個騷完全唔係紅館演唱會形式，揀嘅歌都幾冷門。多謝歌迷今晚帶俾我難忘嘅生日會，多謝大家祝福！」

Sammi連續幾首勁歌熱舞，全場氣氛high爆。