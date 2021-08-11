鄭秀文久違情歌《螢》上架即獲網友力薦　Demo竟然出自12年前！

樂壇天后鄭秀文（Sammi）於前不久相繼推出新歌《萬物有時》以及《新造的人》，兩首截然不同的風格，Sammi依然在音樂道路上不停尋求突破。而今日（10日）凌晨，Sammi的又一新作《螢》悄然於各大音樂平台上線，引起很大迴響。



Sammi多年來一直在突破。（Instagram@sammi_chengsauman）

據寰亞唱片高級經理（音樂製作企劃／創作人管理）兼和音陳詠瑜（Viki）透露，其實早在12年前，就已經有了《螢》的Demo，直到兩年前才敲定，於今日連歌詞原汁原味問世，心情非常激動。這首歌可謂是久違的「Mi式情歌」，難度極大，有很多高低起伏以及轉音，不過Sammi的聲線處理得恰到好處，將技巧化於無形，以溫柔的腔調再度俘獲歌迷的心，令人百聽不厭，不少網友都留言稱感動到喊，多謝Sammi為大家帶來好歌：「好感動！聽到眼濕濕」、「大愛呀，就要這種風格」、「好聽到心都融掉」等。

Sammi新歌悄然上線。（IG截圖）

這首歌相隔12年之久，在推出後獲得歌迷、網友等大力推薦，真是感歎命運的Sammi在5月推出《萬物有時》時，曾經分享過「搵歌」的經歷，自從加入寰亞唱片之後，多年來都是同Viki一起搵歌，有的Demo都是在幾年前已經聽過，但有時礙於某些原因擱置，非常重視創作人及創作過程，一首好歌，有時也是看緣分。正如Sammi自己所講：「由一個有經歷嘅人寫嘅歌，同埋一個有經歷嘅人去填嘅詞，我覺得出嚟嗰個力量，同埋嗰個感覺會好大。」演唱者亦是如此，出道多年，Sammi經歷過事業的高低起跌，身心的重創，以及婚姻的背叛，但她依然充滿正能量，積極面對生活，以平和的語調唱出「全神愛你無暇怕天會倒塌」、「仍然偏執的相信光可撫慰懼怕」、「愛你我便繼續忘我再合上眼睛」等，極具感染力。而Sammi也表示：「真心相信歌有歌命，我們每一次盡力做就是了。」

Sammi當時特別邀請了幕後功臣分享《萬物有時》的創作過程與感悟。（視頻截圖）

Sammi的全新EP專輯「Listen To Mi」將在8月18日上架，收錄《如何忍眼淚》、《萬物有時》、《新造的人》、《螢》及兩首未曝光新曲《無人島》、《重生的心聲》。

Sammi無論在歌曲抑或造型上，都不斷實現突破。（網絡圖片）