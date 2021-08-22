金曲獎2021｜Hebe田馥甄首奪歌后爆台上內幕　悄對吳青峰吐3個字

田馥甄（Hebe）下個月出道滿20周年，昨晚在第32屆金曲獎抱回最佳華語女歌手獎，如同送給自己一個大禮。而她在後台提到身為鐵粉的媽媽等許富凱得獎等很久，加上女兒開胡，可謂雙喜臨門，她笑說：「許富凱得獎我也是想跳起來，媽媽在富凱得獎時就拿出1瓶酒了，但說要等女兒得獎再開酒，算是滿會做人的。」



昨晚她踏上典禮的舞台一度腿軟，會後受訪表示不知道是腎上腺素所致，抑或是太久沒爬山、缺乏鍛鍊，自嘲：「我一度懷疑是體力衰弱、腳力減弱。」打算待疫情趨緩後再重啟登山人生。至於在台上和頒獎人兼好友吳青峰講了什麼悄悄話？Hebe甜回很開心能從吳青峰的手中接過獎座，「我們互相用唇語說『我愛你』，我們2個眼眶泛淚，後來我有hold住我的淚水。」

+ 5

她的「一一巡迴演唱會」去年起跑，原計畫要在年底唱進高雄巨蛋，可惜疫情仍呈現不穩定狀態，她表示現階段以大家的安全為優先考量，只得暫時擱置。打算如何運用金曲獎獎金？Hebe笑稱：「以現在威力彩的數目那麼大，應該是浮雲，可以請同仁吃吃喝喝沒問題。」

她在台上向幫助過的人士致謝，也包含前東家華研，代表雙方紛爭已經落幕？Hebe表示對她而言，能夠得到肯定都是一路累積的成果，「不會忘記陪過我的同事，但是無法一一唱名，謝謝他們（指華研）發掘我、培養我，讓我有這麼多的經歷和養分，是真心的感謝。」她也說無論彼此存在著怎麼樣的問題，那是在於個人解讀角度不同，與心中的謝意並無關聯。

相關圖輯：數據分析Hebe田馥甄20首金曲 新碟《無人知曉》這6首歌最HIT（點圖放大↓↓↓）

+ 15

相關圖輯：Hebe田馥甄｜正能量女神語錄陪你撐過低潮：我追求完整而非完美▼▼▼

+ 2

延伸閱讀：

金曲32慶功／台語歌后曹雅雯十指扣舊愛許富凱 緋聞新歡傳訊：爽嗎

金曲32慶功／萬芳爆粗口有內幕 曝蘇慧倫這點變了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】