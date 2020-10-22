Hebe田馥甄｜正能量女神語錄陪你撐過低潮：我追求完整而非完美

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剛結束連續4場的台北小巨蛋《一一巡迴演唱會》的Hebe田馥甄，不僅將新專輯《無人知曉》融入演唱會中，將這4年的心路歷程化作歌曲裡的動人詞句與悅耳音符獻給歌迷們，另外一大重點就是，向來給人滿滿正能量的田馥甄這次演唱會不僅talking比過去更多話有梗，也一展她心靈導師性格，用淺顯易懂的話帶領歌迷悟出許多人生哲理，以下就幫大家整理從過去到這次演唱會，Hebe田馥甄曾說過的人生金句吧！希望能讓大家在人生中每個低潮中陪伴彼此，互相鼓勵。

2020年很難過？看看Hebe的人生金句，鼓勵大家在低潮中，一同撐過去（按圖查看）

這些看似簡單的人生哲理，都是經過這些年來的淬鍊、體悟才能有感而發說出，田馥甄也表示，單飛的這10年間，最辛苦的事大概就是「自我懷疑」的時候，不論是工作時，單純想把作品完成與其餘宣傳、音樂以外的工作互相拉扯、還是生活中自己與外界的拉扯，都讓她在尋找中間的平衡點，不要迷失自己，又能顧全大家，自稱個性其實保持中庸，但這樣的人生觀或許也是一種偏執。

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Hebe田馥甄：我不完美，但完整。

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：保持中庸平衡，或許也是一種偏執！正能量女神Hebe田馥甄的6個人生金句】

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