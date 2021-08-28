特務肥姜2.0︱ERROR肥仔自薦續前緣　力讚姜濤好打得：有幾下功夫

ViuTV遊戲綜藝《水着巧有Feel》周五（27日）假海洋公園水上樂園進行錄製，ERROR成員肥仔（梁業）與MIRROR成員姜濤再續《造星》情緣，合作之新歌《特務肥姜2.0》同日上架，《特務肥姜》影片在YouTube累積近百萬觀看，肥仔指意想不到這個演出會得到那麼多人喜歡：「花姐叫我同姜濤出一首歌，後尾我諗諗下都係玩返《特務肥姜》好啲，於是搵咗好多Reference畀監製，都幾好玩，曲風偏向西部牛仔，暫時香港都好少做，想突破玩啲新嘢。」至於本次2.0的「進化」之處，他就說「MV裡面有武打元素，姜濤打起上嚟都有幾下功夫！」



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談起ERROR今年兩首派台歌《I Promise》及《我們不Chok》皆反應不俗，後者更曾登上《Chill Club》亞軍位置，四子就透露團歌正在準備中；193（郭嘉駿）就指現是為萬事俱備、只欠東風：「最主力個監製未搵到，有晒Reference，呼籲各位監製聯絡我哋。」肥仔又爆料：「我哋已經有想做嘅音樂類型係MK情歌；我都會喺ERROR出情歌之前出多首Solo。」

談起ERROR今年兩首派台歌《I Promise》及《我們不Chok》皆反應不俗，後者更曾登上《Chill Club》亞軍位置，四子就透露團歌正在準備中。（葉志明攝）

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