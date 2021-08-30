方皓玟演唱會｜受觀眾熱情打動破例Encore：最緊要畀大家美好回憶

一連四晚於紅館舉行的《方皓玟 LOST n FOUND》演唱會，在昨晚（29/8）完滿結束。小明完騷後接受《香港01》訪問，談到首個紅館騷延期超過一年後終於順利舉行，她坦言感到不捨：「疫情下我哋多咗時間綵排，個歌單我都好鍾意，希望嚟睇嘅朋友都可以感受到呢份心意。最唔捨得嘅係呢隊團隊，因為大家日日見面、練習，慢慢培養到一種感情，希望之後開騷都可以用返呢個團隊。」

方皓玟被觀眾熱情打動返上台encore。（葉志明攝）

與觀眾有共同感受，氣氛好好。（葉志明攝）

小明又指今次演唱會迎來不少挑戰，除了需要克服畏高外，也要學習跳當代舞，而整個團隊中途決定更改主題，彷彿在同一時間籌備兩個不同的演唱會。問到自己最喜歡的部份，她說唱《你是你本身的傳奇》和《假使世界原來不像你預期》時最感動：「我覺得呢部份好有香港嘅氣味，好似共度咗一段時間之後大家互相認識，大家有共同嘅回憶，亦都係互相支持，所以整個氣氛都好溫暖。雖然冇特別嘅舞蹈，但係呢部份嘅感動就係嚟自己大家有共同嘅感受。」

過去小明唱完最後一首歌後就不會再上台，不過最後兩晚就被觀眾打動，於是回到舞台Encore。小明直言是受到觀眾熱烈反應打動，決定加碼獻唱報答歌迷：「佢哋由頭享受到尾，呢個就係我哋最想做到嘅嘢，所以畀佢哋chok到Encore，哈哈。我覺得開心最緊要，最緊要係留低一個美好嘅回憶畀大家，今次我就有啦，希望大家都有同樣嘅感受。」

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四晚演唱會的嘉賓陣容鼎盛，除了師妹章尾而外，更先後邀得RubberBand和林家謙獻聲。不過小明卻不希望以「嘉賓」來形容他們：「佢哋係呢個rundown嘅一部份，因為四晚都係有佢哋表演，都係同一個演出。我覺得同vibe嘅人會聚埋一齊，好多嘢都不言而喻，明白對方，會互撐，好開心有佢哋一齊經歷同見證呢個咁重要嘅時刻。」至於如何報答他們，小明稱會請他們吃飯，又指當對方遇到奇難雜症時會義不容辭地幫忙。

說到完騷後第一件最想做的事，小明直言回家後馬上睡覺：「原來做一場演唱會同做運動員冇乜分別，因為消耗嘅體能好多，所以會想即刻瞓一覺，自然醒，咁就非常正啦。」她透露稍後將會重投音樂創作，除了加快步伐製作新歌外，也籌備推出一張黑膠專輯。

稍作休息後加快步伐製作新歌，並籌備黑膠專輯。（葉志明攝）

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