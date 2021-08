方皓玟演唱會｜伍家朗低調現身 RubberBand加碼唱《未來見》

《方皓玟 LOST n FOUND》演唱會今晚(29/8)在紅館舉行最後一場,除了李靖筠、張蔓芝、Tyson Yoshi、Gareth.T、王嘉儀、商台DJ朱薰等圈中人外,在觀眾席中也見到香港羽毛球代表伍家朗,但他未肯拍照。

+ 2

演唱會在晚上約8時30分開始,小明接連唱出《分手總約在雨天》、《Freedom》、《To Haters》等作品與樂迷見面。在《望》後,RubberBand主音6號登場,先獻唱《All We Have Is Now》,及後再邀請其餘三位隊友泥鯭、阿偉及阿正登場。6號先笑指:「之後講嘅嘢之前三晚都講過,你哋可以去下洗手間先。」及後再感謝小明一連四晚邀請RubberBand做嘉賓,阿偉也坦言不捨,除了因為是最後一場,他再解釋:「唔捨得喺呢個台咁型嘅你,之後又要見返一個傻傻地,講嘢慢5秒嘅你。」他再為部份樂迷傳話,感謝小明在困難的日子都用心做好演唱會,也繼續為香港做好音樂。」

+ 8

在合唱《終於好天氣》後,6號憶起小明在18年剛剛成為人母,當時未修身的小明卻二話不說擔任RubberBand演唱會嘉賓,他感激地說:「呢樣嘢真係會記一世,所以之後Charmaine喺邊個階段要我哋幫手,我哋都會幫,不論係台上、台下幫手都得。 」及後RubberBand除了唱《發現號》外,也加碼獻唱《未來見》。6號坦言:「因為緣分可以令大家喺尾場相聚,其實我哋真係好渺小,請大家繼續愛護Charmaine。失而復得,有散有聚,希望喺大家最舒服、享受嘅未來再見,我哋加油。」