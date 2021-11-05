《勁歌金曲》Cut至5分鐘　監製：冇娛樂性的音樂節目收視實唔好

《勁歌金曲》由90年代開始播出至今已有三十多年，是香港電視史上最長壽的音樂節目。曾志偉今年年初回歸無綫擔任高層後，曾表示要大搞節目改革，並致力發展音樂節目。《勁歌金曲》4月開始改為黃金時段晚上9點半播出1小時，更邀請到Eric Kwok（郭偉亮）伙拍糖妹和涂毓麟擔任主持，硬撼ViuTV音樂節目《Chill Club》。不過翻查無綫翡翠台節目表，發現《勁歌金曲》由1小時變成15分鐘，最後由15分鐘變成5分鐘。

曾志偉入主後，先同四大唱片公司破冰，之後更將《勁歌金曲》改革，請來涂毓麟、糖妹、郭偉亮主持，初時令人非常期待，可惜本周日(7日)，根據節目表顯示，《勁歌金曲》在翡翠台只得5分鐘播映時間。（資料圖片）

其實上月23日起，翡翠台版的《勁歌金曲》為逢星期六及日晚上11點播出，每集15分鐘。但今日（4/11）查看節目表時，發現已改為逢星期六及日下午3點55分播出，每集只剩下5分鐘。監製麥鎮東接受《香港01》訪問時透露，是因為節目調動才會有這個安排，而現階段《勁歌金曲》的作用是為新歌宣傳，而節目在網上平台播放比起電視播放更多人收看，這亦不是壞事。問到是否因為收視差而作出這個決定？監製直言始終欠缺娛樂性的音樂節目收視一向都不會太好。提到這個情況會維持多久，監製表示：「都係要睇公司安排。」

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至於提到志偉重返無綫後曾揚言會大搞音樂，雖然有推出《聲夢傳奇》及《演鬥聽》，但長壽節目《勁歌金曲》就被「冷待」，可會感到失落？監製笑言：「唔會，有好多嘢都係公司安排，遲啲都會有新嘅音樂節目，選秀節目多人睇，《勁歌金曲》都係主要為歌手宣傳新歌。」