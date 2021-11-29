星光熠熠｜張敬軒心情未受愛犬病重影響：要做嘢嘅時候就要做嘢

《星光熠熠耀保良》昨晚（28/11）在紅館舉行，當晚壓軸出場的張敬軒以爵士樂風格重新演繹《餘震》和《不捨也為愛》，他在後台接受傳媒訪問時直言，今次並非為下月紅館演唱會熱身，純粹希望為籌款出一分力。

張敬軒以爵士樂風格重新演繹《餘震》和《不捨也為愛》。（梁碧玲攝）

軒仔日前推出的《盛樂演唱會》藍光碟，他特別提到今日在Instagram中限時上架，並收錄在專輯中的紀錄片《The Cloudless》，內容包括自2019年開始籌備到完結時的一點一滴，包括得知有確診者來過紅館看演唱會後的精神狀態。軒仔承認曾打算在電影院放映：「第一個版本剪完係3個半鐘，本來我想剪做大約兩個鐘，放喺戲院上啦。原來喺電影院上紀錄片嘅程序係好複雜，要經過電檢等等嘅手續，最後都係決定收錄喺碟入面。」他覺得整個籌備過程百感交集，加上《盛樂》是上年疫情後唯一一個紅館演唱會，於是萌生製作紀錄片的想法。

這次紀錄片也包括在家中生活的珍貴片段，軒仔透露今次攝影師不但在家中安裝多個鏡頭，甚至也長居家中，因此能透過影像紀錄日常生活：「包括遮遮早餐都有，究竟佢係點煮呢？煮出嚟新鮮嘅樣係點呢？大家都可以睇到。仲有啲畫面係沖涼，刷牙，但係兒童適宜嘅。」

專輯中的紀錄片《The Cloudless》曾打算在電影院放映。（梁碧玲攝）

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不過最近軒仔家中的愛犬受漸凍症所困，被問到今次演出心情有否受到影響，軒仔坦言有擔心，不過上台一刻即收拾心情：「我諗入咗行咁多年都慣咗，要做嘢嘅時候就要做嘢。值得慶幸嘅係病情穩定，但係醫生都有講過已經冇任何治療措施。其實貓貓狗狗都係家庭成員一部份，佢真係好似我個女，已經15歲，而哥基其實好少可以養到15歲。佢開過好多次刀，急救過，佢呢一生已經好叻。」

軒仔說，過去一段時間安排家中工人照顧哥基，自己自行安排起居飲食，不過近日已經向公司請假，希望未來數日專心照顧它。軒仔又透露，其實在前日出席過新城頒獎禮記招後，他就忙於照顧愛犬：「做完頒獎禮記招後，我放咗自己大約一個鐘頭假，去咗薄扶林海邊唞下氣，但係pat pat都未坐熱就收到屋企電話，話佢呼吸得唔好，我就即刻要返去。觀察咗大約四個鐘，佢穩定啲，就返房沖涼。點知沖完涼瞓落床，工人姐姐就打電話叫我落嚟睇，見到呼吸唔對路，於是換衫送佢去抽積水。」