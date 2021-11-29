星光熠熠｜Gin Lee睇好曾比特攞新人獎：佢有呢個實力同觀眾緣

《星光熠熠耀保良》昨晚（28/11）在紅館舉行，Gin Lee（李幸倪）除了獻唱新歌《IDK》外，也與師弟曾比特（Mike）合唱《日出時讓街燈安睡》。Gin接受《香港01》訪問時，被問到這位樂壇新人在合唱時的表現，她笑說：「冇得比較嘅，永遠都冇人可以取代到『歌神』（張學友）嘅位置。但係我覺得Mike好有實力，佢係我今年好鍾意嘅一位新人，因為佢好乖、有禮貌、勤力。我睇好佢，希望佢繼續畀心機，保持好學同謙卑嘅心態。（睇好佢攞新人獎？）我希望佢攞㗎！佢有呢個實力，同埋有觀眾緣。」

Gin Lee與師弟曾比特（Mike）合唱《日出時讓街燈安睡》，但她笑說無法比擬歌神張學友。（節目截圖）

星光熠熠｜張天賦曾比特首度登紅館合唱：唱到自己歌絕對係成就

同場還有炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy）首度以女團After Class名義同台獻唱，不過Gin因為要準備表演，未有留意她們表現。她指現時看到《聲夢傳奇》學員忙於籌備新歌、拍劇，甚至開始出道成為歌手，除了興奮，也會開始替她們感到擔憂：「見到佢哋有咁多曝光，有好多工作，我好戥佢哋開心，但係同一時間我會好擔心佢哋，成日會諗佢哋要返學，學業會點呢？夠唔夠休息呢？但係我都做唔到啲咩啦，唯有見到佢哋就同佢哋打氣，如果佢哋有咩要搵人傾訴，隨時搵我。」

Gin Lee擔心聲夢學員太多工作影響學業。（粱碧玲攝）

至於今個星期Gin憑《IDK》登上商台，她指前日從同事口中得知結果後感到開心，又坦言這次為表演新歌，不但悉心打扮，更花了不少時間練舞：「我第一次喺現場跳唱呢首歌，為咗今次表演同呢首歌，我練咗幾個禮拜舞，每日放工無論幾多點都好，我都去排舞，或者返工前好早就去排，每日都係咁。我唔係由細就跳舞，我要喺最短嘅時間跳得最好，呢段時間好畀心機做呢樣嘢，知道大家鍾意呢首歌同表演，就會係我最大嘅肯定同鼓舞。」