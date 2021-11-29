全民造星IV｜泳兒澄清自己冇親手淘汰Ash：我都好鍾意佢

泳兒（Vincy）除了是TVB歌唱比賽《聲夢傳奇》導師外，近期也擔任選秀節目《全民造星IV》第二輪比賽評審，協助節目尋覓合適的女團人選。另一邊廂，《聲夢》四位人氣女將炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy）率先組成女團After Class，並在昨晚（28/11）的《星光熠熠耀保良》首度公開表演。Vincy當晚現身紅館，在表演後接受《香港01》訪問，也談起對TVB和ViuTV旗下女團的看法。



Vincy在表演後接受訪問，大談對TVB及ViuTV女團的看法。（梁碧玲攝）

讚After Class識執生

先談來自《聲夢》的After Class，身為導師的Vincy覺得四位女聲的實力愈見進步，也聽聞當晚表演遇到突發事件，覺得她們應變能力高：「聽講佢哋唱嗰陣支咪調轉咗，變咗佢哋有一段時間係聽唔到自己唱咩，但係我頭先睇電視就唔覺有好明顯嘅出錯，佢哋執生能力好高。」至於《造星IV》參賽者，Vincy覺得她們能力高，不過她認為兩個電視台對女團的要求不一樣，風格也會隨之有差別，難以直接比較：「例如ViuTV應該係著重跳舞多啲，因為當中跳舞部份嘅演出都有好多；而之前做《聲夢》嘅時候，我覺得佢哋著重唱功多啲。我覺得唔可以直接對比，但係樂壇多啲唔同類別嘅新人，有女團，有男團，都係一件非常開心嘅事。」

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Windy和Yumi在當晚表演期間調亂咪，不過Vincy睇唔出有太大問題。（梁碧玲攝）

第二輪冇投Ash走

在第二輪比賽播出後，Vincy承認收到不少朋友質問自己：「點解要Foul Ash？」其實在該集節目中，Vincy是按下藍燈，認為應該淘汰阿Mic。Vincy也在訪問期間澄清，又指自己其實看好Ash：「我都好鍾意Ash，但係都明白其他評判點解會投走Ash，因為嗰日喺跳舞上，佢對比其他參賽者嚟講係失準咗少少，但係我覺得佢個樣有觀眾緣，所以我係冇foul佢。不過出到嚟，我都要尊重所有評判夾埋一齊所得嘅票數。」Vincy強調當日擔任評判時只根據在比賽時表現下決定，事前並不清楚參賽者背景。

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Ash嘅支持者唔好再誤會Vincy啦！（節目截圖）

對於網民對賽果展開激烈討論，Vincy認為是時候用實際行動支持被淘汰的選手：「如果大家覺得可惜的話，依家最好嘅係網民支持佢哋出嚟，無論係做女團、solo、演戲都好。我覺得有實力嘅人唔需要擔心，依家有好多平台畀佢哋發光發亮。」她又說每一位參賽者遭淘汰都會覺得可惜，認為賽果只反映落敗者以其他形式發展的前途會比入女團優勝，希望她們不要輕易放棄：「例如Emiko，雖然嗰一回合淘汰咗佢，但係我個人認為，現階段佢做一個solo歌手會著數過入女團，因為女團入面有其他成員跳舞叻啲，對比之下大家有機會覺得佢比較遜色。如果佢係一個sell靚聲嘅歌手，可能佢會好突出，所以大家將來都會有唔同嘅路。」

Vincy認為Emiko較適合個人發展。（電視畫面）

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