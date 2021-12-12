全民造星IV｜網民鬧爆B組Winka坦言冇被影響：藝術向來都係主觀嘅

ViuTV選秀節目《全民造星IV》目前正播出第四輪比賽，30強參賽者之一Winka（陳泳伽）今日（12/12）以樂壇新人身份現身紅磡，出席新城舉辦的《新人大熱唱2021》，並獻唱自己的個人作品《無名》。



Winka是今年出道的樂壇新人。（周倪瑩 攝）

Winka在表演後接受《香港01》訪問，在歌手身份上，她指過去也是街頭歌手（busker），習慣與觀眾交流，而參加《造星IV》絕對是歌唱生涯的轉捩點：「呢段期間我學到好多嘢，抗壓力真係大咗好多，更加知道上台之後點樣展示到最好嘅一面畀觀眾。」

Winka不會評論網民對表演的評價。（周倪瑩攝）

節目播出至今，Winka身處的B組在人數上處於劣勢，只剩下10人，而在熱門參賽者遭淘汰後，網民對導師梁祖堯和部份參賽者的攻擊更加激烈。面對網絡上不同聲音，Winka希望觀眾對參賽者給予更多鼓勵：「我覺得自己係大心臟，其實舞台藝術向來都係主觀嘅事情，大家點睇呢件事，其實都係有佢哋自己嘅諗法，我唔會話佢哋啱或錯。但係對我嚟講，如果大家可以畀多啲鼓勵就更加好。」被問到往後會否以自己的作品應戰，Winka指過去集數也曾經以原創歌表演，已經完成在比賽中最想做到的事。

Winka希望觀眾給予B組更多鼓勵。（周倪瑩 攝）