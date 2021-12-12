MC《記憶棉》疑遭強行落榜　馮允謙撐好友：我鍾意佢嘅音樂風格

馮允謙（Jay）今日（12/12）現身紅磡，以打氣歌手身份出席新城舉辦的《新人大熱唱2021》，並獻唱新歌《冬日寂寞考》。活動期間Jay也聽過不少新人演出，不過問到今年最看好哪位新人，他也承認自己偏心：「我幫過MC張天賦寫咗首歌（《反對無效》），而呢首歌都唱紅咗，之後都唱咗英文版。我特別鍾意佢嘅音樂風格，有得揀嘅話我會投MC一票。」



Jay坦言在今年眾多新人中自己喜歡MC。（周倪瑩攝）

說起MC，Jay坦言自己有留意最近對方新歌《記憶棉》疑被商台打壓遭強行落榜的新聞。他指明白觀眾感受，又說除了自己創作的《反對無效》外，也喜歡其他作品：「我都有睇新聞，明白歌迷都會想支持自己嘅偶像。我好鍾意佢嘅歌，例如《Loser》我都鍾意，但係你畀我揀嘅話，最鍾意嘅都係《反對無效》。冇錯，我係偏心，咁又點？」

馮允謙笑言相比起《記憶棉》，更加喜歡自己創作的《反對無效》。（資料圖片）

Jay今年也及時歌迷送上聖誕禮物，全新EP《Life Line》將在兩日後面世，專輯內絕大部份都屬於自己創作作品。他形容今年在音樂上有突破：「聽到坊間好似多咗人認識我，對我嚟講今年係好大轉變，係一大突破，希望大家多多支持。」談起同場的胡鴻鈞（Hubert），Jay指最近也有一起寫歌，不過臨近年底，大家工作忙碌下也沒有時間合作，期待明年1月繼續在創作上有合作。

Jay Fung獻唱《冬日寂寞考》。（周倪瑩攝）