傳TVB與港台合辦頒獎禮　胡鴻鈞：希望有公信力，大家都會關注

胡鴻鈞（Hubert）今日（12/12）現身紅磡，以打氣歌手身份出席新城舉辦的《新人大熱唱2021》，並獻唱劇集《十月初五的月光》主題曲《祝君好》。今年的《萬千星輝頒獎典禮》舉行在即，除了視帝外，Hubert也有望蟬聯「最受歡迎劇集歌曲」。他接受《香港01》訪問時坦言，每逢年尾總難避免有關頒獎禮的問題，而自己則保持著隨緣的心態：「最緊要係一整年推出一啲作品係自己滿意，觀眾都滿意。當然喺每年結束之前可以攞到一啲嘉許同鼓勵係好事，但係呢啲都唔係我嘅控制範圍之內。都係嗰句，自己嘅作品有人喜歡就可以。」
無綫《勁歌金曲頒獎典禮》延期舉行，近日亦傳出TVB將與港台合辦頒獎禮，Hubert直言自己從媒體得知相關傳聞，自己也沒有聽聞更多相關消息，他希望兩台能籌備一個具公信力的頒獎禮：「作為一個歌手，我希望佢哋可以舉辦一個有公信力，大家都會關注嘅頒獎禮，我自己都好期待。」
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