叱咤2021．持續更新｜MIRROR憑《Boss》奪歌曲獎　鏡粉High爆狂叫

《2021年度叱咤樂壇頒獎典禮》於今晚（1/1）準時在8點，假亞洲國際博覽館一號展館舉行，為2021年度樂壇頒發第二張成績表。本屆是疫情期間，繼《新城勁爆頒獎禮2021》後第二個大型頒獎典禮。今年叱咤的口號為「啦啦啦啦 即刻青春，並以「亞洲國際博覽館 亞博15年 音樂再起飛」作典禮副題，更特設觀眾現場投票環節。

叱咤2021︱謝安琪都要輸三條街？ 陳蕾激短露腰裝視覺效果極震撼

【22:13】「叱咤作曲人大獎」、「叱咤編曲人大獎」

林家謙

林家謙奪得「叱咤作曲人大獎」、「叱咤編曲人大獎」兩個幕後獎項。

【21:51】「專業推介叱咤十大」第一位

RubberBand《Ciao》

RubberBand憑歌曲《Ciao》奪得「專業推介叱咤十大」第一位。

【21:45】「專業推介叱咤十大」第二位

MIRROR《BOSS》

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【21:38】「專業推介叱咤十大」第三位

張敬軒《俏郎君》

【21:32】「專業推介叱咤十大」第四位

鄭融《飲水》

【21:27】「專業推介叱咤十大」第五位

林家謙 《神奇的糊塗魔藥》

【21:20】「專業推介叱咤十大」第六位

Jer 《狂人日記》

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【21:14】「專業推介叱咤十大」第七位

C AllStar 《集合吧！地球保衛隊》

【21:09】「專業推介叱咤十大」第八位

岑寧兒《風的形狀》

【21:05】「專業推介叱咤十大」第九位

Anson Lo《Megahit》

Anson Lo奪得「專業推介叱咤十大」第九位。（直播畫面）

【21:00】「專業推介叱咤十大」第十位

泳兒《荊棘海》

叱咤2021｜泳兒隔15年再奪歌曲獎哭成淚人：多謝喺谷底支持我嘅人

【20:54】《叱咤樂壇生力軍金獎男歌手》

金獎：MC張天賦

銀獎：Edan（呂爵安）

銅獎：曾比特

叱咤2021｜MC張天賦力壓Edan奪新人王 激動大叫 :老竇我得咗喇！

【20:30】首個獎項由森美頒發《叱咤樂壇生力軍女歌手》：

金獎：張蔓姿

銀獎：炎明熹

銅獎：姚焯菲

叱咤2021︱張蔓姿奪「生力軍女歌手金獎」 撼贏姚焯菲炎明熹

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《叱咤樂壇生力軍組合》

金獎：石山街

銀獎：MC $oHo & KidNey

銅獎：P1X3L