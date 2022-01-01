叱咤2021．持續更新｜MIRROR憑《Boss》奪歌曲獎　鏡粉High爆狂叫

《2021年度叱咤樂壇頒獎典禮》於今晚（1/1）準時在8點，假亞洲國際博覽館一號展館舉行，為2021年度樂壇頒發第二張成績表。本屆是疫情期間，繼《新城勁爆頒獎禮2021》後第二個大型頒獎典禮。今年叱咤的口號為「啦啦啦啦 即刻青春，並以「亞洲國際博覽館 亞博15年 音樂再起飛」作典禮副題，更特設觀眾現場投票環節。
叱咤2021︱謝安琪都要輸三條街？ 陳蕾激短露腰裝視覺效果極震撼
【22:13】「叱咤作曲人大獎」、「叱咤編曲人大獎」
林家謙
【21:51】「專業推介叱咤十大」第一位
RubberBand《Ciao》
【21:45】「專業推介叱咤十大」第二位
MIRROR《BOSS》
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【21:38】「專業推介叱咤十大」第三位
張敬軒《俏郎君》
【21:32】「專業推介叱咤十大」第四位
鄭融《飲水》
【21:27】「專業推介叱咤十大」第五位
林家謙 《神奇的糊塗魔藥》
【21:20】「專業推介叱咤十大」第六位
Jer 《狂人日記》
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【21:14】「專業推介叱咤十大」第七位
C AllStar 《集合吧！地球保衛隊》
【21:09】「專業推介叱咤十大」第八位
岑寧兒《風的形狀》
【21:05】「專業推介叱咤十大」第九位
Anson Lo《Megahit》
【21:00】「專業推介叱咤十大」第十位
泳兒《荊棘海》
叱咤2021｜泳兒隔15年再奪歌曲獎哭成淚人：多謝喺谷底支持我嘅人
【20:54】《叱咤樂壇生力軍金獎男歌手》
金獎：MC張天賦
銀獎：Edan（呂爵安）
銅獎：曾比特
叱咤2021｜MC張天賦力壓Edan奪新人王 激動大叫 :老竇我得咗喇！
【20:30】首個獎項由森美頒發《叱咤樂壇生力軍女歌手》：
金獎：張蔓姿
銀獎：炎明熹
銅獎：姚焯菲
叱咤2021︱張蔓姿奪「生力軍女歌手金獎」 撼贏姚焯菲炎明熹
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《叱咤樂壇生力軍組合》
金獎：石山街
銀獎：MC $oHo & KidNey
銅獎：P1X3L
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