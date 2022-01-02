叱咤2021︱選秀節目出身歌手成最大贏家　ViuTV、TVB功不可沒

《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於昨晚（1日）圓滿結束，不少樂迷都樂見今年的樂壇改朝換代、百花齊放，得獎的不再是以往年年如是的容祖兒陳奕迅，不少第一次踏足叱咤頒獎台的新面孔們滿載而歸，就連黃偉文都點名多謝為樂壇製造出新景象的MIRROR，以及一眾願意繼續做廣東歌的新一代年輕歌手們。
今年的叱咤頒獎禮競爭相當激烈，最焦點的莫過於一眾樂壇新血鬥個你死我活，而笑到最後的竟然大多數都是電視台選秀節目出身，可見樂壇之所以能夠有今天的新境況，這些選秀節目絕對功不可沒！眾所周知MIRROR的十二位成員們都是ViuTV第一屆《全民造星》的參賽者，他們無論作為組合還是作為SOLO歌手都有很好的成績，全晚橫掃多個大大小小的獎項；而《全民造星II》的成績亦緊隨其後，當年為亞軍的MC張天賦和第八名的曾比特分別奪男新人的金獎和銅獎，包含冠軍Phoebus在內的PIX3L亦奪得「生力軍組合」銅獎。
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除此之外，TVB《超級巨星》出身的歌手代表亦在當晚奪三獎，包括奪「叱咤樂壇女歌手」銅獎的第二屆冠軍林欣彤，以及奪得「叱咤樂壇男歌手」銅獎及「叱咤樂壇唱作人大獎」銀獎的第三屆亞軍馮允謙（Jay Fung）；而TVB《聲夢傳奇》的冠亞軍炎明熹及姚焯菲（Chantel）亦奪兩獎，分別奪得女新人的銀獎及銅獎。
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