陳健安唔信港台禁播C AllStar：做緊嘅音樂絕對係維持社會安穩

早前網傳港台設禁播歌手名單，包括黃耀明、何韻詩、Rubberband、C AllStar、達明一派、Dear Jane、方皓玟、Serrini、謝安琪及許廷鏗，令一眾樂迷感到錯愕。港台回覆傳媒查詢時稱：「港台一直支持本地的中文流行音樂發展，節目主持均以專業角度，選擇配合節目的歌曲播放。」

C AllStar成員之一陳健安（On仔）處理過家事後，今日（30/1）在社交平台貼文回應傳聞，分析自己對這個坊間傳言的見解。他先感謝連日來樂迷在不同形式上的支持：「任何方式嘅支持，都感謝，因為畢竟有唔少商户會怕煩而filter有關單位，就算只係『傳言』，米路或者會有影響。但我衷心邀請想支持嘅人聽埋我哋嘅作品，真心喜歡同欣賞，再作長遠支持，咁樣會健康啲同真係會開心啲。」

On仔今日貼文回應港台禁播傳言。（劉智源攝）

On仔在談及自己見解前，先呼籲網民在看過相關消息後要經獨立思考才作評論：「『有傳』、『某女員工透露』、『消息指』、『據悉』等等喺文章開頭，令受眾開始會自行解話、無限延伸，過程中就會出現立心不良、搬弄是非嘅人，利用人會忘記『傳言』非實相嘅特性以訛傳訛，然後說話就可以無哂良心同責任。正因為咁，大家要記得有獨立思考，消息發放者、傳媒、受眾、轉發者，人人均有責任。」

On仔堅信自己和C AllStar近年來的作品都能「維持社會同宇宙安穩」。（葉志明攝）

至於在音樂上，On仔認為近年的作品絕對能做到「維持社會同宇宙安穩」，又透露多年來都收到歌迷的私訊或手寫信，指他們的作品幫助歌迷渡過情緒難關。這是On仔最感到高興的事：「近年社會事件同疫情，更多人要面對生離死別、生計同自由，唔少人情緒崩潰，唔識抒發，我估無人想再見到有人再因為情緒問題而離逝。身心靈健康繼續生活，呢個係我心目中維持社會安穩嘅目標。喺度特別感謝每位DM嘅歌迷肯分享私人秘密畀我，令我知道自己做緊嘅嘢有幾大意義，畀到最大嘅動力我為香港為宇宙出一分力，維持宇宙平衡。」

On仔貼出多年來得過的港台頒獎禮獎盃，感謝港台12年來的支持。（陳健安Instagram圖片）

On仔特別感謝12年來每位港台DJ的支持，又呼籲歌迷不要繼續猜測禁因，因為他相信港台不會做出禁播的舉動：「總而言之，大家唔好想像任何禁因喇，會跌落『被自我審查』嘅陷阱。更重要係，我亦希望『傳言』唔會係真，亦相信香港電台唔會做出『傳言』所講『禁播』嘅動作。禁播絕對係荒謬、落後、低劣、文化倒退嘅行為，不單影響香港樂壇嘅自由，亦影響電台40多年來建立嘅聲譽、價值觀同認受性，非常可惜。」

On仔不相信C AllStar被禁播傳聞，也對港台有信心。（資料圖片）

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