網傳港台設禁播歌手名單　港台：主持以專業角度選擇節目歌曲

香港電台及無綫電視月初（5/1）在將軍澳電視城舉行記招，宣布首度合辦《香港金曲頒獎典禮2021/2022》，今日網上流傳，港台以口頭通知DJ有禁播歌手名單，包括黃耀明、何韻詩、Rubberband、C AllStar、達明一派、Dear Jane、方皓玟、Serrini、謝安琪、許廷鏗，而入圍香港金曲頒獎禮的歌曲可獲放生。翻查資料，網傳名單上，只有樂隊Dear Jane當日有出席香港金曲頒獎禮記招。

志偉稱今次合作是實現「六台聯頒」的起步。（資料圖片）

《香港01》晚上向港台求證是否有禁播名單，港台回覆：「港台一直支持本地的中文流行音樂發展，節目主持均以專業角度，選擇配合節目的歌曲播放。」對於金曲頒獎禮會否邀請名單上的嘉賓出席，港台就指：「各個奬項的候選資格、評分準則及比例等均會公開，奬項結果會交由會計師核算，確保公平公正公開。頒獎典禮最大目標是激發本地樂壇不斷創新求進，任何按機制被評為值得嘉許的台前幕後音樂人均會獲奬。」

二人進一步解釋頒獎禮機制，稱港台及TVB歌曲榜會沿用過去模式，而候選名單則集合兩台各自的上榜歌（資料圖片）

Dear Jean有出席金曲頒獎禮記招。（資料圖片）

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