港台網傳禁播歌手半數去年有上榜　許廷鏗《修羅場》成最後希望

昨日（25日）網傳港台設禁播歌手名單，包括黃耀明、何韻詩、Rubberband、C AllStar、達明一派、Dear Jane、方皓玟、Serrini、謝安琪、許廷鏗統統上榜，令人感到錯愕。港台回覆傳媒查詢時稱一直支持本地的中文流行音樂發展，主持會以專業角度揀歌。

網傳港台設禁播歌手名單 港台：主持以專業角度選擇節目歌曲

C AllStar《集合吧！地球保衛隊》是去年五台冠軍歌。

翻查紀錄，網傳名單之中有5個單位去年曾打入中文歌曲龍虎榜，包括謝安琪《離不開》（第一位）、C AllStar《集合吧！地球保衛隊》（第一位）、《留下來的人》（第一位）、RubberBand《Ciao》（第一位）、Serrini《我在流浮山滴眼水.jpg》（第七位）、Dear Jane《聖馬力諾之心》（第一位）、《人類不宜飛行》（第三位）。

Dear Jane《人類不宜飛行》是網傳歌手名單中最後一首上榜歌。

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不過去年多產的C AllStar，另外三首作品《沒明日的恐懼》、《還有48小時》、《北極熊的遺言》在港台榜上無名，在商台及新城各自有前列位置，新歌《共同望銀河那時》亦同樣命運；許廷鏗成立自家公司「自許紀錄」後的首支作品《佛系人生》沒入榜，在商台及新城都是榜首，今年新歌《修羅場》仍然等上榜。情況相似的謝安琪，成立公司「淺白本部」後，亦有只《離不開》上榜，包括早前新歌《團員說》全軍覆沒。而RubberBand的《好好地過》及達明一派《我的男朋友》亦在港台失去蹤影。

許廷鏗新歌《修羅場》可否打入港台中文歌曲龍虎榜，仍是未知數。（IG@hui_alfred）

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