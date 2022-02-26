《01眾樂迷》精選2月份派台歌　台灣歌手9m88挑戰合唱廣東歌

雖然疫情在2月轉趨惡化，但歌手沒有放慢腳步，透過新歌與樂迷在家抗疫，尤其在情人節當日已經有8首新歌面世。在上星期推介過的5首以外，《01眾樂迷》再挑選出另外5首今個月推出的派台歌，樂迷絕對不能錯過。



除咗上個星期提及過嘅新歌，仲有以下5首新歌都好值得大家聽。（資料圖片）

情人節後歌手頻頻出新作 《01眾樂迷》精選5首本周必聽新歌

鍾柔美《Breakin’ My Heart》

有別前三位來自首屆《聲夢傳奇》的樂壇新血，Yumi沒有選擇慢歌，而以最擅長的跳唱快歌建立鮮明形象，不但在選曲上非常正確，也達到了跳唱歌成功的三大元素：容易入腦的旋律，及具標誌性的「手指舞」。若然要在家中播著舞曲，嘗試令自己心情變得輕快，這首Yumi出道作絕對是其中一個選擇。

Yumi近日推出新歌《Breakin' My Heart》同樣與星夢團隊以外的音樂人合作，這首出道作品獲近年與馮允謙、G.E.M.等合作無間的T-Ma度身訂造。（MV截圖）

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王菀之《狠愛狠愛你》

雖然電影院繼續關閉，甚至有院線結業，但賀歲片《飯戲功心》依然將電影歌派台，令觀眾率先感受戲內氣氛。這首Ivana的新歌由自己作曲，在錄音方面得到結他達人Jason Kui相助，令歌曲的搖滾氣息更深厚，有種回到兩年前《波點女皇》的味道。

Ivana新歌由電影導演陳詠燊親自填詞。（王菀之Instagram圖片）

Jeremy李駿傑《半》

備受一眾歌迷期待的Jeremy終於以首支solo作品，以個人身份正式出道，談著要接受自己壞的一面，才能做到自己真正想成為的那種人。除了駕馭得宜的妖艷曲風外，MV邀得應屆金像獎最佳女配角雙提名的廖子妤擔任女主角，也是一大亮點。

Jeremy終於出新歌！（資料圖片）

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The Hertz《Now Here, Man!》

柳應廷（Jer）最新推出的《MM7》，曲、編由本地樂隊The Hertz負責。他們今個月也推出新歌，以菲林相為靈感，希望感到迷失的人嘗試體會當下美好。這次編曲保留玩味重的團隊風格之餘，聽起來也十分放鬆，非常適合駕車時收聽。

一律建議觀眾直接聽The Hertz嘅新歌，感受下佢哋嘅音樂風格。（MV截圖）

R.O.O.T feat. 9m88《Wanna Be Like You》

另一支本地樂隊R.O.O.T則與台灣備受矚目的新生代歌手9m88（湯毓綺）合作，談著對男神、女神虔誠的迷戀。雖然這次是9m88首度挑戰唱廣東歌，但她的廣東話咬字絕對不比本地歌手差，充分展示出經過與Jan Curious特訓後的成果。