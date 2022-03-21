BIGBANG宣布4月5日回歸　粉絲激動留言：真正王者要歸來了！

韓國天團BIGBANG早前宣布將於春天回歸，今天（21日）官方終於正式釋出首張預告照，確定組合將於4月5日回歸，結束長達4年空白期。BIGBANG成員亦有在IG宣傳，吸引大批粉絲激動留言。
T.O.P自爆大麻醜聞後曾試圖自殺 認將暫別BIGBANG一段長時間
BIGBANG所屬公司YG娛樂凌晨上傳預告圖，宣布組合將於4月5日回歸，並於當天凌晨12點正公開新歌。雖然黑白設計的圖片只有寫上「0AM APR 05 2022」，亦沒有成員的造型照公開，但消息已馬上造成轟動。大批粉絲湧到GD、T.O.P及太陽的IG留言講到「真正王者要歸來了！」、「回歸是真的！」和「我又有了生活的理由了」等，可見粉絲都相當期待這次久違4年的回歸。
+8
同場加映：T.O.P終止合約不離開BIGBANG 盤點成員各散仍活躍的韓國組合
按圖睇8個不同公司仍能繼續團體活動的韓團：
+19
T.O.P自爆大麻醜聞後曾試圖自殺 認將暫別BIGBANG一段長時間2022年全球最喜愛K-Pop歌手TOP 15 IU排名急升至第三名T.O.P終止合約不離開BIGBANG 盤點成員各散仍活躍的韓國組合BIGBANG久違4年回歸！ T.O.P宣布與YG娛樂終止合約前BIGBANG勝利上訴後突承認九宗罪 獲改判一年六個月有期徒刑