BIGBANG宣布4月5日回歸　粉絲激動留言：真正王者要歸來了！

韓國天團BIGBANG早前宣布將於春天回歸，今天（21日）官方終於正式釋出首張預告照，確定組合將於4月5日回歸，結束長達4年空白期。BIGBANG成員亦有在IG宣傳，吸引大批粉絲激動留言。



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BIGBANG確定將於4月5日回歸！（YG ENT.）

BIGBANG所屬公司YG娛樂凌晨上傳預告圖，宣布組合將於4月5日回歸，並於當天凌晨12點正公開新歌。雖然黑白設計的圖片只有寫上「0AM APR 05 2022」，亦沒有成員的造型照公開，但消息已馬上造成轟動。大批粉絲湧到GD、T.O.P及太陽的IG留言講到「真正王者要歸來了！」、「回歸是真的！」和「我又有了生活的理由了」等，可見粉絲都相當期待這次久違4年的回歸。

MV及錄音早前已完成，粉絲都十分期待BIGBANG的王者歸來。（IG/@choi_seung_hyun_tttop）

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