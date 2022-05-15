梁靜茹6次問鼎金曲獎皆落空　名單未公開就知落馬　犯一低級錯誤

情歌天后梁靜茹去（2021）年發行首張數位EP《時光隨想‧三日思》獲各界好評，這張以探索自身未知為概念而去製作的EP不僅顛覆過往梁靜茹情歌印象，從曲風到唱腔都有別以往，堪稱是梁靜茹突破框架之作，更是樂迷看好的問鼎今年金曲強勢之作！隨著今（2022）年金曲獎腳步接近，許多樂迷都期待梁靜茹能再憑這張EP踏上金曲紅毯，更紛紛留言為她集氣，結果歌迷這一「提醒」，讓梁靜茹心中突然一驚，發現自己竟然忘記報名！



對此，梁靜茹表示：「去年太專注在籌備新專輯及『好好生活』這兩件事上，結果就忘記報名日期了！」儘管如此，抱持平常心的她仍對金曲獎抱著夢想及期待，除了勉勵自己往後的新專輯要更加油外，更希望未來能有機會為歌迷「贏」一座金曲獎，談及對「金曲歌后」頭銜的想法，梁靜茹表示：「歌迷的心可能還留著這個空缺 ，為了歌迷會覺得有點可惜」；而聊到新專輯進度，梁靜茹自曝目前正加緊腳步中：「今年有機會能讓大家聽到新作品哦！」

梁靜茹趁防疫精進廚藝，並計劃近期回鄉探親。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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除了如火如荼籌備新專輯外，梁靜茹自2月底辦完高雄巨蛋演唱會，就趁閒暇時光繼續投入專研廚藝部份，熱衷下廚的她舉凡中、西餐到甜點都難不倒，不僅烘焙出甜點「杏仁瓦片」，還開發了色香味俱全的「威士忌蝦」，讓身旁的工作人員都封她是「業餘美食博主」！私心愛吃美食更愛做美食的梁靜茹更透露，未來若有機會，真的想斜槓開餐廳：「我這個業餘美食博主快要萌生想經營私廚的念頭了！」

靠著進廚房專精廚藝來度過最近防疫生活的梁靜茹，有空時也拿起球拍上球場打羽毛球，藉著運動增強體力來抗疫，正面積極如她特別想跟歌迷分享自己防疫的心得：「疫情讓人充滿不安與許多不確定性，顧好自己的心，關心彼此，保持健康，正面思考，所有的艱難時刻都能一起度過的！」

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值得一提的是，因為疫情已經2年半沒回大馬家鄉探親的梁靜茹，其實非常思念家人，最近趁著大馬開放國境及相關解隔措施，梁靜茹透露自己計畫將在近期飛回馬來西亞探望父母朋友，她表示：「回馬來西亞除了看家人，最想做的事就是看看遼闊的天空和海洋，親吻生長的土地，及和家人一起吃街頭的魚丸麵早餐時光。」

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