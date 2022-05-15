林志玲、陳喬恩都上榜！4個適合晚婚的星座女　1個星座早婚易蝕底

近期演藝圈喜事不斷，除了孫藝真與玄彬如童話般的婚禮讓粉絲們無不祝福外，陳喬恩也在同日宣布走入婚姻，看著這些陪伴我們很久的明星姊姊們一個一個找到對的人，讓我們見證幸福果然只是晚點來而已！



以下也公布四個適合晚婚的星座女，不管有沒有上榜，都不要被年齡給限制了！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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雙子座

活潑外向的雙子座，一直以來都不會太缺桃花，但比起安於愛情，他們更渴望生活的精采，所以通常不會太去主動追求愛情，遇到對的人很好，沒有也絲毫不會著急。而且雙子在感情裡本來就會比較莽撞，的確是需要時間和歷練讓自己更懂得怎麼談好一段感情，而不只是當作兒戲，因此雙子通常要等到把人生的快樂都探索與體會過一輪，然後自己的個性與想法也更成熟以後，才適合走入婚姻。

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水瓶座

很有自己想法的水瓶座，從來就不會把婚姻與年齡給綁住，除非遇到能同樣與他們天馬行空的靈魂伴侶、能在三觀都能契合的對象，否則他們自己一個人生活也可以過得很好。寧缺勿濫，就是水瓶始終秉持的目標，但如果真的出現他們夢寐以求的對象，他們也不會排斥閃婚。

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人馬座

嚮往自由、渴望有個人空間的人馬，婚姻對他們來說從來就不是一個需要急於達成的目標，如果結婚等於失去自由，那他們不只晚婚，甚至還會考慮不婚。因此，要能適合他們的伴侶，必須是能陪他們一起玩，也能給予他們自由的另一半，而在遇到這種能讓人馬做自己的對象以前，他們不會輕易在配偶欄填上任何人的名字，但還有一個例外就是，他們玩累了，也想定下來了，那或許就能把結婚的年齡再提前一點了。

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白羊座

對於生活充滿熱情與好奇，個性還有點孩子氣的白羊，晚點結婚才是明確的選擇。畢竟做事情比較衝動的白羊，如果在興頭上莽撞地進入一段感情甚至是婚姻，那受傷的往往是他們，因此還是等自己成熟一點、穩定一點的時候再考慮終身大事才會是比較好的時機點。而且他們很懂得照顧好自己，也很懂得自己要的是什麼，所以如果婚姻打從一開始就不在他們要早點完成的選單裡，那慢慢來就好。

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