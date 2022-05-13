金剛分手｜盤點小嫻5大分手金句「讓自己幸福」拒刪2人合照有原因

【金剛分手】11號震撼宣布和交往一年多的金剛和平分手的小嫻，感情一路走來總是跌跌撞撞，當天在直播中講到落淚，但面對分手堅強、理性的表現還是讓粉絲驕傲又心疼！讓小編來整理小嫻曾經說過關於愛情和分離的感情金句，希望能給正為感情煩惱的你一點勇氣。



分手不是一種否定

由於彼此個性差異太大，小嫻和金剛決定和平分手，小嫻也強調，「分手不是一種否定」只是眼看這個狀態再不補救也不行、但實在找不到補救的方法，只好先拉開一下，讓彼此有比較多安靜的時間和空間，去看清楚對方和自己，思考、蛻變，也是另一種成長，即使分手也不必去傷害對方。

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分手沒有天塌下來、也沒有那麼嚴重

歷經離婚、分手，小嫻說這是人生經常會碰到的感情問題，她傾向用一個比較成熟跟理性的方式去面對，在情緒、身體、工作事業各方面，都會把自己照顧好，小嫻說：「我是很能把自己照顧好的人，如果你能自己照顧好、可以獨立，兩個人不會是彼此的負擔，才可以交流許多比較開心的事情，我們的關係再轉化，因為我們都想要進步！」

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真實面對自己的不堪，才能輕鬆的放下

小嫻再2017年和前夫何守正離婚後，也曾分享過自己的想法，認為「感情沒有對錯，只是立場不同」！小嫻說：「自己一定有做的不夠的地方，自省但不自責！所有發生的風風雨雨，我都坦然面對，沒有什麼好閃躲的，告訴自己『我一定要往前走』！只有更真實的面對自己的不堪，才能輕鬆的放下！」

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走下坡的時候，反而可以輕鬆地沉靜下來

小嫻說：「千萬不要覺得走下坡不好，因為下坡的時候很輕鬆，每個人人生都有高低起伏，不見得一直都處在高點，走下坡的時候，反而可以輕輕鬆鬆的靜下來，沉澱自己，這反而是一種獲得。」分手後她並未將金剛的照片刪除，因為，這也是生命中的一部分，走過的每一步，都是累積。

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自己就可以讓自己幸福

許多女生覺得結婚就是幸福美滿的童話故事，但在感情中相聚、分開其實稀鬆平常！小嫻告訴所有女生「你自己就可以讓自己幸福，不需要把幸福託付在另一個人身上」！因為開心、不開心都是來自於自己內心，不要把那些歸咎到其他人，「我們必須檢討的是自己，要讓自己幸福的也是自己」。

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