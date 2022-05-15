跨性別網紅小A辣與雞排妹互相檢查身體　揭人造陰道不為人知的事

跨性別網紅小A辣和雞排妹（鄭家純）合作推出情趣用品「小三杯」，情趣用品是用小A辣的私處開模，十分逼真，她表示變性後對自己的私處十分滿意，有次上雞排妹的節目，結束後她還跟雞排妹互看私處。



小A辣驚呼「很厲害」：「她（雞排妹）的下面是我看過所有女生中最棒的，也是粉紅色」，對雞排妹私處印象深刻，而雞排妹當日也化身工作人員，低調在現場幫忙，不仔細看根本認不出她。

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小A辣說，變性後她依然可以射精，但高潮時也會潮吹，可說是一舉兩得，唯一比較麻煩的是，因為她的私處比一般女生還要深，性行為後清潔不易，常常會漏出來：「因為我不喜歡穿內褲，有次去超商買東西，下面就不小心流水下來，結果地上一灘。」從此她再也不敢不穿內褲就出門：「不過我一個禮拜才一次，做完後就墊護墊防漏，所以我也體會到女生墊衛生棉是什麼感覺。」

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她也透露，目前醫學科技日新月異，以前會認為變性容易短命：「但因為我現在只要吃賀爾蒙的藥，所以沒這個問題，只是如果沒吃藥，我就很容易會骨折，而且如果不吃的話，我會老得非常快。」她坦言當時會變性，有部分原因是為了男友，如今成為女人，她反而更加自信，不擔心男友會被別的女人吸引。

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