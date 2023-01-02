叱咤2022 | TVB力捧聲夢小花無緣奪獎　姚焯菲鍾柔美坐足成晚

樂壇年度盛事《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》已圓滿結束，所有獎項已塵埃落定。今年大贏家必數是奪下四獎的林家謙；泳兒入行17年首次奪得叱咤女歌手獎，爆喊場面亦相當感人；鄭欣宜則連續「冧莊」「叱咤樂壇女歌手金獎」和「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」兩獎；而人氣男子組合MIRROR奪下「叱咤樂壇我最喜愛的組合」及「叱咤樂壇組合金獎」，個別成員亦分別奪下不同獎項，可謂不負眾望，成為今晚最觸目焦點。

叱咤樂壇至尊歌曲大獎—《邊一個發明了encore》林家謙。

剛宣布暫別娛樂圈到新西蘭留學的無綫（TVB）力捧聲夢小花姚焯菲（Chantel）則無緣奪獎，與鍾柔美（Yumi）坐足成晚。

姚焯菲。（直播截圖）

鍾柔美。（直播截圖）

叱咤2022 | 姜濤奪獎走入觀眾席忘情起舞 行勻全場力證腳傷已癒

+ 12

點擊睇姜濤行勻全場：