叱咤2022 | 鄭欣宜獲森美讚「天后中嘅天后」IG謙稱：真係未夠班
撰文：邱愛霖
出版：更新：
歌手鄭欣宜（Joyce）在今年《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》蟬聯「叱咤樂壇女歌手」金獎以及「我最喜愛的女歌手」，成為雙料歌后，商台DJ森美頒獎時更稱呼她為「天后中嘅天后」，然而此番稱呼卻引來不少爭議。
欣宜今日（4日）於Instagram發文謙稱不敢當，「多謝森美大哥賜我『天后』這名稱。真的不敢當（同埋真係未夠班呢～）！係，我破了一個記錄。這紀錄係值得慶祝的！ 非常感激每一位樂迷及支持者。希望有一天，大眾都會認同我是『天后』，到時先為這名稱慶祝啦。這一天未到，我會繼續努力，堅持。就算這一天來了，我便要更努力，更堅持」。
此外，欣宜又感謝由「黑粉」轉做真粉絲的人，她說：「好多謝幾年來對我改觀的你...由覺得我係終極樣衰豬扒到覺得我有時少少靚 ，由覺得我沒有臉到為我感到驕傲，由對我冇希望到對我有期望。」
叱咤2022｜欣宜冧莊連奪「女歌手金獎」「我最喜歡的女歌手」爆喊
+3
今年叱咤COLLAR奪得了什麼獎項?So Ching有什麼回應?
COLLAR於叱咤上以大熱姿態奪得了一個獎項，其後到後台接受訪問時，So Ching 以興奮及好開心形容自己嘅心情表示......詳情請看。叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022所有得獎名單請看。
MIRROR幾乎全員爆喊?
MIRROR又奪下獎項時，唱團歌《We All Are》，幾乎全員眼濕濕，姜濤更因哽咽而...詳情請看。叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022所有得獎名單請看。