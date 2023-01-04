叱咤2022 | 鄭欣宜獲森美讚「天后中嘅天后」IG謙稱：真係未夠班

歌手鄭欣宜（Joyce）在今年《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》蟬聯「叱咤樂壇女歌手」金獎以及「我最喜愛的女歌手」，成為雙料歌后，商台DJ森美頒獎時更稱呼她為「天后中嘅天后」，然而此番稱呼卻引來不少爭議。

欣宜今日出Post回應「天后中嘅天后」讚譽。（IG@princejoyce）

欣宜今日（4日）於Instagram發文謙稱不敢當，「多謝森美大哥賜我『天后』這名稱。真的不敢當（同埋真係未夠班呢～）！係，我破了一個記錄。這紀錄係值得慶祝的！ 非常感激每一位樂迷及支持者。希望有一天，大眾都會認同我是『天后』，到時先為這名稱慶祝啦。這一天未到，我會繼續努力，堅持。就算這一天來了，我便要更努力，更堅持」。

欣宜冧莊奪兩獎。 (陳順禎 攝)

此外，欣宜又感謝由「黑粉」轉做真粉絲的人，她說：「好多謝幾年來對我改觀的你...由覺得我係終極樣衰豬扒到覺得我有時少少靚 ，由覺得我沒有臉到為我感到驕傲，由對我冇希望到對我有期望。」

叱咤2022｜欣宜冧莊連奪「女歌手金獎」「我最喜歡的女歌手」爆喊

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