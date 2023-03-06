專訪｜關心妍為慈善倒貼8年唔靠才俊老公　做阿四吸塵撲水一腳踢

網絡能摧毀一個人，也可捧紅一個人，關心妍（Jade）曾經身處其中，想必感受至深。但時代不同了、風向也不同了，今時今日上討論區已經見不到什麼潮文，反而見到「關家姐神級Live」「點解依啲歌手紅唔起？」「擺喺呢幾年女金都有」，坦言已經冇睇網上留言好耐的Jade笑得卡卡聲，淡淡然說：「網民好可愛。」

攝影：陳順禎

服裝：Mo&Co. @Lane Crawford

形象：Vincent @ Vchapter

化妝：Davina

髮型：Adrian @ salon_chemistry



就在兩個月前，《叱咤》完結後記者見到一個Post「上叱咤唱歌基本水準起碼要係咁」，一入去已經見到Jade第一次、也是唯一一次攞叱咤獎的片段，那是20年前的事了，她得到「叱咤樂壇生力軍女歌手金獎」，唱的是《你有心》，與她有關的留言清一色有讚冇彈，嘩！這是我熟悉的連登嗎？

冇睇網上留言好多年 相信會雨過天青

後來，知道有機會見到Jade，再爬文一次，心想一定要跟她分享，於是在訪問中把留言讀給她聽，「上唔到一線好可惜」「關家姐屈到癲」「關家姐真係超水準發揮 J死人」「幾時再出歌？香港需要呢啲清泉」，她哈哈大笑說：「我覺得網民好可愛，好有娛樂性。」原以為反應會再大一點，但，也只是這樣。咦，難道不覺得終於吐了一口烏氣嗎？不過想想也是，早年受盡網絡攻擊的Jade或許早已刀槍不入，對別人的評論不會有太大情緒起伏。

網民早前重溫及激讚Jade上攞叱咤新人獎的演出表現，認為她在樂壇理應有更高成就。（電視截圖）

「潮文事件」原來已是19年前的事，自此Jade冇睇留言好多年，「你要有足夠強大先可以睇，話唔介意，但係睇得多都難搞嘅，所以我習慣唔睇。以前喺留言區一定係一面倒鬧你，唔係關家姐就關菊英㗎喇，你都會同自己講『唔好睇喇，唔好睇喇～』但依家佢讚返你，咁咪『多謝你呀』，努力原來人係睇到，可能有段時間大家都誤會咗你，依家雨過天青咪好囉，人生都係咁。」

當然，她也是曾經歷盡風霜，今日才可如此雲淡風輕，「關家姐經歷咁多年，到今日我搵自己方法，唔會畀佢整到我自己Lost！」Jade深信一切都會過，疫情也好、謠言也罷，或者猜不到是何年何月，然而總有一日會過去，「當你真係冇做或者唔係一個咁嘅人，冇得呃，尤其依家個時代，人哋好多蛛絲馬跡去睇你係咩人，Artist透明度高到不得了，所以都係做返自己。」

（陳順禎攝）

籲大家別被評論摧毀 開演唱會互相燃亮

「清者自清」講就易，但許多事情或者只得等待時間去證明、等它過去，講到半路Jade再分享自己近年忙著「妍亮生命慈善基金」的工作，接觸的情緒病患者中，病因很多確實與手機內的某些評論有關，她的看法是：「唔可以太過在意人哋睇法，人哋睇法真係會Destroy咗你，真係唔值得。人哋講嘅嘢，係定唔係對你個意義大唔大呢？其實唔係特別大，你搵到自己要做嘅嘢，知佢唔會傷到你，用你自己生命去鼓勵人，而唔係去畀人擊倒。」

既然現在有一班人「懺悔」以前不懂珍惜關家姐，她又有冇想跟網民講些什麼，「如果你覺得當初冇撐我，咁你今日嚟幫下我做呢個慈善Show，幫我搞掂啲飛佢！」

又開Show？上年6月Jade才開完《關心妍Jade Kwan約20周年演唱會》，事隔大半年再返紅館，她講明不是Part 2，而是完全不同的慈善演唱會，原定兩年後試行，誰知入紙兩個月，忽然好似申請信用卡的「特快批核」那樣，批了，入紙成功，4月就開Show。演唱會叫《關心妍Shine妍亮福音慈善演唱會》，她說：「Show個名叫『Shine』嘛，成個show好希望可以互相燃亮大家生命，我燃亮你，你燃亮身邊嘅人，大家延續落去，燃點返成個香港人嘅火。」

Jade去年舉行完《關心妍Jade Kwan約20周年演唱會》，大唱經典慘情歌，今次選歌方向則偏向有愛、正面。（Instagram：kwansumyinjade）

慈善基金險執笠 仍贈100萬飛予有需要人士

Jade說今次演唱會有1百萬飛錢會免費贈予低收入家庭、基層家庭、長期病患者和學生，其慈善基金營運8年，一直幫助有情緒問題或過度活躍症的低收入家庭。演唱會目的確實很有意義，可是「福音慈善演唱會」未必人人接受，以往就曾有歌手被樂迷批評演唱會「講太多耶穌」，不過Jade就叫大家放心，強調不是做佈道會，「我係希望做一個精彩嘅演唱會，裡面有福音嘅元素啫，但都有好多流行曲嘅，大家可以放心。我除咗慘歌，都唱好多福音歌、有愛嘅歌、正面嘅歌，有人話上次無唱，今次可以滿足返。」

Jade說自己除了教唱歌也學唱歌，發現體能比唱功還要緊，所以她每日堅持跑8公里，又睇住Coffee（林芊妤）的運動片做運動，練好腹部和心肺功能。（Instagram：kwansumyinjade）

做慈善固然不為賺錢，但Jade卻直情年年倒貼，拍廣告、做Show、教唱歌賺回來的收入皆進貢慈善基金，每賺到錢就搞一個新的慈善Project，希望自負盈虧，為有問題的小朋友承擔音樂治療的高昂費用。外界可能以為她嫁了「金融才子」老公就不愁經濟，不過原來早前慈善基金險些倒閉、冇錢交租，「疫情咁多嘢執笠，慈善基金更加執先添啦！」

Jade自言基金冇請人，全部都是義工，無需繳行政費已是不幸中之大幸，艱難時期唯有靠大家再做多些，她當然以身作則，「我返公司都係一腳踢，吸塵、執嘢、做阿四全部都係我自己做晒，慳得一蚊得一蚊囉。」更慶幸的是，那陣子突然有廣告商找她拍廣告，終於成功撲水交租，又捱過了一劫。

Jade的「妍亮生命慈善基金」（Instagram：kwansumyinjade）

歌唱事業不再是唯一 找到生命意義

撰稿之日，Jade的新歌《再見關惠文》剛好推出，關惠文是誰？就是Jade的本名呀，大概她已跟過去的自己道別，用《聖經》的話語來說，「舊事已過，都變成新的了。」猶記得有報道說她曾講過對頒獎禮失望，不會再出席，然而現在又有網民希望推她上叱咤台，既然又有歌派台，如果有機會，她又會不會想參與呢？「依家個心態真係唔同以前，以前事業係唯一，但依家我嘅事業唔係我嘅唯一，我唯一係我生命嘅meaning，所以依家都好隨心，鍾意好自由去生活嘅自己，好開心。」

（陳順禎攝）

她坦言現時處於最滿足的狀態，因為每日睜開眼知道自己的人生意義，以前唱歌不是冇意義，但可能一直努力做做做，卻睇不到成果，付出與回報不對等；反而做慈善基金，見到覆蓋率、受惠人士持續增加，帶給她莫大滿足感。儘管慈善基金曾陷入財困，以新方式搞Show又有許多未知、籌備時間又倉卒，但Jade還是決意搏盡，「有時你要勇敢去試、去搏，哪怕今次可能唔成功，都要跳出你Comfort Zone。譬如我以前覺得淨係可以做歌手，唔可以跳出去做任何嘢，但原來唔係，人生唔係淨係得一樣嘢，只要你夠膽跳出一個地方，真係會睇到唔同境界！」

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