婁峻碩麥花臣開騷向Tyson Yoshi學廣東話　講錯呢隻字變鹹濕笑話

婁峻碩邁向出道10周年，將在5月10日唱進香港旺角麥花臣場館舉辦「BOARDING」演唱會，面對海外處男騷，他的心情戰戰兢兢，不僅自費拜師學粵語，還在節目加入許多新元素，他說：「求求大家，畢竟做新專輯做到快沒錢了，希望大家能買票支持！」



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目前他上過四次粵語課，期許能達到「識聽唔識講（聽得懂不會說）」的目標，沒想到某堂課卻鬧出笑話，充滿自信地把「很開心」發音成為女性私密處，經老師糾正才發現以前都亂講，「『開心』2個字應該念『侯依森』而不是『嗨森』，因為『hai』在粵語發音是指女性私密處。」而他透露好友Tyson yoshi傳授一系列「撩妹台詞」，導致「今晚跟我返屋企（今晚跟我回家）」成為他最擅長的1句粵語。

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愛在「頂上功夫」做變化的婁峻碩最近改變髮色，希望屆時能給歌迷全新形象，並預告接著要飛遍亞洲各地，預計秋天唱回台灣，他表示：「屆時在台灣的演唱會將是全新演唱會的第一個起點，要給台灣歌迷全新的婁峻碩！」

另外，婁峻碩宣布會在演唱會前夕舉辦簽票會，日前香港場開放KKBOX付費會員優先預購秒殺，門票已於29日上午11時在KKTIX全面啟售。屆時他會待在香港1周左右，由於正逢母親節前後，打算帶著家人一起旅遊，他說：「各種口味的多士（吐司）跟港點，我超愛！還想帶爸媽去香港迪士尼走走，慰勞他們平常的辛苦。」

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