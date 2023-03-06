五堅情演唱會｜陳零九分手14日赴港開騷「爆喊畫面流出」粉絲心痛

【五堅情香港演唱會】五堅情《月面著陸》巡演昨晚在香港登場，5位成員各有Solo橋段，其中陳零九選唱〈敢不敢〉一曲，途中無預警「痛哭流涕」，後方LED螢幕放著先前他達標發片的爆哭影片，由於他剛跟呼呼分手不久，格外引人心疼，他說：「你們等了我們有2、3年，可以來唱給你們聽，心情很激動！」



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陳零九在自拍影片中哭喊：「我想要告訴你們，你們也會跟我一樣碰到很多挫折，你可以哭沒有關係，但是哭完之後，你們要告訴自己你做得到！不要讓那些人瞧不起你！」他2015年8月在社交平台發文稱已完成專輯，但是公司對他沒有信心，更提出粉絲團達到30萬人才願意發片的要求，讓他情緒崩潰，最後在一夜之間達標，該段畫面也收錄於〈敢不敢〉MV。

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從當初求讚發片到現今陸續站上小巨蛋、高雄巨蛋等等，對於五堅情在香港的首場個唱，陳零九說粉絲多半是從「狼人殺」認識他們，知道大家等了很久，所以五堅情相當用心準備節目。接著他預告要唱一首很難過的歌，跟婁峻碩帶來〈不想你了〉，歌詞「我決定 不想你了」碰巧與他分手心情相互呼應。

而五堅情則一連帶來〈速食愛情」、〈零距離〉等歌曲，唱完〈擁抱〉之後氣氛感人，小賴（賴晏駒）更忍不住告白：「很想抱你們！」結果團員輪流擁抱陳零九，小賴爆料：「我剛側面看零九有點眼眶泛淚。」陳零九激動否認「真的沒有」，感性時刻瞬間轉為滿滿的歡笑聲。

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