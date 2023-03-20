黃偉文漏夜到酒店送歌詞　張敬軒翌日即於倫敦演唱會超水準唱新歌

張敬軒日前在英國倫敦開《The PRIME CLASSICS HINS LIVE in LONDON》演唱會，居於英國的黃偉文，曾開Post指自己將把手寫歌詞漏夜送到軒仔下塌的酒店，結果軒仔收到歌詞後請Johnny Yim立即編好曲，尚未錄音，翌日已即刻在演唱會上首唱，夠晒新鮮滾熱辣，是從未做過的壯舉！而黃偉文亦上載片段，讚軒仔的演繹是「好似已經練咗五百年嘅即劏即食飯」。



張敬軒（軒仔）在英國倫敦舉行一連三場《The PRIME CLASSICS HINS LIVE in LONDON》演唱會剛圓滿結束，而身在英國的填詞人黃偉文（Wyman）亦特地送大禮，日前漏夜去軒仔下塌的酒店送大禮，Wyman手拿寫住「軒 隱形遊樂場」的信封，並留言：「而家出發，漏夜送去酒店。就算趕唔切尾場，至少希望可以俾你喺倫敦錄首新歌，帶返香港。」他標註軒仔，叫他「落樓下收嘢啦喂」，又加3個Hashtag「#珍而重之所以唔交words嘅email啦 #非常之化算一份手信就送晒比香港人 #好過叫佢帶啲餅乾茶葉返嚟比大家啦」。

Wyman夠晒誠意，漏夜到軒仔下塌的酒店送上填詞的新作《隱形遊樂場》。（Instagram：concertyy）

當時軒仔已回覆：「Omg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!喊出嚟」「我會好好將呢份手信帶返香港❤️」「我決定要聽晚唱！！！！」軒仔果然講得出做得到，於尾場當晚以超高水準演繹這首新作《隱形遊樂場》，軒仔在演唱會上表示，有了歌詞、有了旋律，冇理由清唱，他更表揚身邊有位「編曲俠」Johnny Yim，在設備不全的情況下仍即日完成編曲：「好彩我身邊有位編曲俠，我哋冇預到今次喺倫敦做啲同音樂相關嘅嘢，所以佢冇帶Keyboard，甚至乎部電腦都係要嚟寫譜啫，佢喺冇鋼琴、冇任何樂器輔助上面，就幫我編完咗呢首歌。」

這首歌不足一日能成事，編曲人Johnny Yim（右）功不可沒，軒仔就讚他是「編曲俠」。（Instagram：johnnyyim）

於是，軒仔決定要在尾場唱這首歌，他形容：「今晚，我想做一件人生從來都未做過嘅事。」接著即叫嚷：「好驚呀！」他宣佈演唱會臨時加插新歌Preview環節，並叫製作組把歌詞顯示在大銀幕上，好讓大家能細賞歌詞。《隱形遊樂場》由軒仔親自作曲，他解釋：「呢首歌，我寫嘅時候係有好強烈嘅孤獨感，呢幾年疫情、成個世界、包括我哋周遭嘅生活環境轉變，我睇住新聞成日都會有種抖唔到氣嘅感覺，於是就將呢首歌嘅Demo叫做《Goodbye》，因為我想同呢種唔鍾意嘅無力感 say goodbye。」

軒仔指創作這首歌的理念，是希望與無力感講再見。（資料圖片）

軒仔指這首歌是《黃色大門》（原唱：容祖兒）番外篇，大讚Wyman：「佢總係可以將啲Negative嘅嘢，將塵埃開出花來。」又簡介歌詞內容關於共鳴、關於人與人之間的頻率，他說：「究竟我同你Click唔Click到呢？我諗到嘅畫面、睇到嘅嘢，你睇到嗎？如果睇到嘅話，不如我哋一齊去建造，去整靚啲呢個畫面，好嗎？」講完便開始超細膩演唱這首歌，一度情緒湧上來。

張敬軒（右）感謝黃偉文為新歌《隱形遊樂場》填詞，形容對方有「將塵埃開出花來」的能力。（Instagram：concertyy）

片段馬上在社交平台流傳，Wyman也禁不住上載片段，他說：「本來想等首歌正式出先出post，留返少少神秘感⋯⋯但係見到咁多現場觀眾都喜歡到漏夜已經放咗喺社交平台，咁我不如都湊吓熱鬧，同大家分享40秒呢個天才兒童先至handle到，好似已經練咗五百年嘅『軒公即劏即食版』。」而軒仔透露這首歌稍後將正式錄音，並留言：「已經Book咗房錄，今日每次一練到『來裝載深夜，仍等待的人』我就攪唔掂 #其實 #既然喺倫敦錄埋不如拍埋……」自言想於倫敦拍MV。

一眾粉絲也留言感謝Wyman，表示非常感動，又認為全靠他與軒仔、Johnny Yim三個夠「癲佬」，才成就了一件美事，有人留言指自己聽一次喊一次，希望見證到歌詞中的「遊樂場」出現，又說：「英國最受歡迎手信排行榜-第一名」。