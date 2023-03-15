So Ching唱《小心地滑》憑歌寄意　網民解讀歌詞意思話唱到有火

女團COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）及陳泳伽（Winka）日前（12日）於九展Music Zone舉辦了一場音樂會，音樂會原訂於上年8 月舉行，後因為發生MIRROR演唱會事故，而So Ching當時因要照顧受傷男友李啟言（阿Mo）而改期，日前終於如期舉行。

陳泳伽（Winka）及蘇芷晴（So Ching）昨日（12日）於九展Music Zone終舉辦了音樂會。(劉智源 攝)

當日So Ching在音樂會上獻唱了一首《小心地滑》，雖然So Ching唱得沒原唱張天賦般好，唱歌時充滿怒火，但So Ching勝在感情分滿分。網民表示明白So Ching充滿怒火的原因，因為早前男友阿Mo在MIRROR演唱會上受重傷，而復原路亦十分漫長，So Ching在此事上身心都受到創傷，只好憑歌寄意，發洩心中的怒火。

So Ching在音樂會上獻唱了一首《小心地滑》。(劉智源 攝)

So Ching昨日（14日）亦有留意到大家討論她唱《小心地滑》的情況，她在社交平台限時動態上載了網民寫的對《小心地滑》歌詞的解讀，當中亦有不少提及因果報應，而最後一句：「祝你盡量長壽些，病夠幾千晚。」解讀為與壞人鬥長命，So Ching似乎很滿意網民的解讀，更說：「This reason why I sang this song!」（我唱這歌就是這個原因。）

So Ching好有火阿。(ig圖片)