So Ching唱《小心地滑》憑歌寄意　網民解讀歌詞意思話唱到有火

女團COLLAR成員蘇芷晴(So Ching)及陳泳伽(Winka)日前(12日)於九展Music Zone舉辦了一場音樂會,音樂會原訂於上年8 月舉行,後因為發生MIRROR演唱會事故,而So Ching當時因要照顧受傷男友李啟言(阿Mo)而改期,日前終於如期舉行。

陳泳伽(Winka)及蘇芷晴(So Ching)昨日(12日)於九展Music Zone終舉辦了音樂會。(劉智源 攝)

當日So Ching在音樂會上獻唱了一首《小心地滑》,雖然So Ching唱得沒原唱張天賦般好,唱歌時充滿怒火,但So Ching勝在感情分滿分。網民表示明白So Ching充滿怒火的原因,因為早前男友阿Mo在MIRROR演唱會上受重傷,而復原路亦十分漫長,So Ching在此事上身心都受到創傷,只好憑歌寄意,發洩心中的怒火。

So Ching在音樂會上獻唱了一首《小心地滑》。(劉智源 攝)

So Ching昨日(14日)亦有留意到大家討論她唱《小心地滑》的情況,她在社交平台限時動態上載了網民寫的對《小心地滑》歌詞的解讀,當中亦有不少提及因果報應,而最後一句:「祝你盡量長壽些,病夠幾千晚。」解讀為與壞人鬥長命,So Ching似乎很滿意網民的解讀,更說:「This reason why I sang this song!」(我唱這歌就是這個原因。)

So Ching好有火阿。(ig圖片)