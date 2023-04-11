趙學而演唱會｜即興要求重唱嚇親指揮　憶與吳耀漢拍戲：佢好幽默

撰文：鄧穎琪
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趙學而與香港業餘管弦樂團於伊利沙伯體育館舉行《趙學而x香港業餘管弦樂團音樂會》，完騷後她與樂團指揮蘇潔明（Moon）受訪，講到唱完《尋人》一次後，她突然再要求唱多次，令阿Moon嚇親以為自己出錯。被問到曾合作拍戲的吳耀漢逝世時，學而就感到可惜，大讚對方講每句話都很幽默。

香港業餘管弦樂團成立15周年，邀請趙學而合作搞演唱會《趙學而x香港業餘管弦樂團音樂會》，演出昨晚（10/4）在伊館順利完成，完騷後學而與樂團指揮蘇潔明（Moon）一同受訪，Moon指樂團很多樂手都是學而Fans，就連自己老公都很喜歡學而，於是決定「自肥」邀請她演出，促成今次合作很興奮，學而也很開心能一起參與這次大型演出，因以往有不少歌曲錄製時都用管弦樂編曲，但之前冇唱過，今次機會難得，想都不想就加到歌單裡。

學而與香港葉餘管弦樂團指揮阿Moon受訪時，Moon自爆原來老公是趙學而歌迷，所以邀請她合作，順道「自肥」。（葉志明攝）

她坦言與管弦樂團合作是成就解鎖，心情極為緊張。她說：「由排練開始都好緊張，緊張到頭先都緊張緊，但係Enjoy嘅、好玩嘅，始終管弦樂表演嗰時嗰種震懾人心係好強。我唔知台下觀眾感覺係點，因為我喺台上面，管弦樂團喺我後面，嗰啲聲真係直轟埋嚟，所以感覺好大。」

學而首次與管弦樂團合作開騷，坦言到上台時仍然好緊張。（葉志明攝）

一見燈海即喊　讚方皓玟歌曲打動人心

講到她翻唱了不少歌曲，但去到方皓玟《假使世界原來不像你預期》部分，她卻怕情緒襲來不敢唱，只由樂團演奏及邀請觀眾合唱，不過最終還是感動到淚灑舞台，學而解釋：「我好鬼渣、好眼淺，一聽到啲令我好感觸嘅歌就會咁，尤其是呢位歌手，佢自己寫嘅歌真係打動到好多人，除咗打動到我，好多香港人都會好有感受。（所以特登唔唱？）冇錯，如果我自己唱肯定收唔到科，我寧願坐喺度聽，不過都開心觀眾好錫我，喺現場開住手機燈唱呢隻歌。」阿Moon本身背台，知道觀眾亮著手機燈，亦回頭偷看燈海。

學而在台上聽樂團演奏《假使世界原來不像你預期》，見到觀眾的燈海忍不住落下淚來。（葉志明攝）

臨時要求重要《尋人》　指揮以為自己出錯

後段唱到《尋人》時，學而唱完一次突然跟阿Moon咬耳仔，並即時宣佈重唱，她解釋由於演出主題是陪伴，自己很希望大家在成長路找到心靈相通或者之扶自己一把的人，並謂：「去到嗰度我就覺得，個Feel嚟喇，我想再唱多次。我成日都係咁㗎，好冇規矩㗎個人，啲Rundown編好晒，我就突然間改嘢，或者不如嗰隻唱多次，我成日都係咁。」阿Moon就直指當下被學而嚇親：「佢細細聲問我可唔可以唱多次，我都嚇親，以為係咪我指錯咗啲咩。」

學而即興要求重唱《尋人》，令阿Moon以為是自己出錯，但學而就指自己一向冇規矩鍾意話改就改。（葉志明攝）

解釋點解決不Encore　未諗搞Part 2

學而唱最後一首歌《尋開心》前講明不會有Encore，還說觀眾被縱壞，反問：「邊個發明Encore㗎？」她指一向睇管弦樂表演都有中場休息，休息完大家回場內聽下半場，完就完，學而認為這個設定最好，無需要特意Encore：「有時你特登要Encore，走入去換件衫出嚟，啲人又坐喺度呆等，唔係個個有反應㗎嘛，不如索性完就完。」

被問是否滿意自己的表現、會畀幾分，學而回答：「分就唔係自己畀，我好Enjoy同埋都尚算滿意，不過係頭段太凍，聲有少少緊，但後面就滿意。唔知點解呢啲場地冷氣好鬼凍！做女歌手真係唔容易！」至於會否搞Part 2，學而說：「諗下先啦，玩住先啦，第一次唔好畀自己太大壓力，有攞咗經驗先，幾好呀，咁嘅年紀都有第一次。」

學而解釋點解開騷堅決不Encore。（葉志明攝）

惋惜吳耀漢離世　讚對方幽默

講到曾一起拍攝電影《救殭清道夫》的吳耀漢辭世，學而亦分享了合作點滴，對死訊感惋惜，又表示：「Uncle Richard係一個好Nice嘅人，雖然佢唔係好多嘢講，但每句說話都好有幽默感。同佢合作過一次電影，雖然合作時間唔長、場口唔多，但係都有坐低一齊傾偈，好可惜，希望佢家人節哀。」

趙學而（右三）曾在電影《救殭清道夫》與吳耀漢（右二）合作，她對吳耀漢的死訊感到惋惜。（《救殭清道夫》劇照）
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