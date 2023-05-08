呂爵安又追星成功　繼邱鋒澤後將與陳零九@五堅情出新歌

台灣組合五堅情在香港人氣高企，其中一位成員邱鋒澤，前年與MIRROR的呂爵安（Edan）出歌，未知是否經他穿針引線，陳零九7月推出的新碟中，亦將與Edan合作，難怪本身自認是堅果（五堅情粉絲）的Edan都話：「我是香港追星最成功的小堅果！」



台灣綜藝節目《娛樂百分百》的王牌環節狼人殺，讓組合「五堅情」紅爆港台及新加坡等地，成員黃偉晉、陳零九、賴晏駒、邱鋒澤和婁峻碩順勢出歌開騷。MIRROR的呂爵安（Edan）曾自爆是「狼人殺」小粉絲，曾私訊邱鋒澤「示愛」，而這亦促成邱鋒澤主動提出與他合作出歌，即《一表人才》和《年青有為》。

鋒澤與Edan推出過粵語的《一表人才》與國語的《年青有為》。

之後鋒澤來港，亦不止一次與Edan合唱，其中上年12月相聚時更於街頭攬攬，又影相「放閃」，本來鋒澤與陳零九是「九澤CP」，Edan公然挑戰零九，貼上與鋒澤的壁咚相，向零九說：「零九，對不起，借用了幾天，現在還給你，三月會再借一次，謝謝」零九更留言給鋒澤：「是不是太過份了😡」

鋒澤公然與Edan調情，Edan更向陳零九「示威」。（Instagram：edanlui）

為了「報復」，陳零九亦壁咚隊友賴晏駒（小賴）。（Instagram：diegodtk09）

相信是經鋒澤穿針引線，Edan追星成功，於五堅情三月的WOLF(S)五堅情《Moon Landing 月面着陸》巡迴演唱會香港站獲邀上台合唱，又入後台與全員影相，他興奮留言：「大家好，我是香港追星最成功的小堅果🌰🤪🤪🥰🥰😎😎今天終於能夠同時見到五位真人！！！🤯🤯」

Edan（右三）在五堅情演唱會香港站入後台與全員合照，自認是「香港追星最成功的小堅果」。（Instagram：edanlui）

陳零九日前去冰島等地拍MV，並宣布7月7號將全球發行第9張唱作專輯《 Sing to L9VE》，專輯今日起開始預購，會收錄10首歌曲，文案其中一段就寫到：「力邀香港人氣歌手呂爵安共同演繹〈我們都是別人口中的壞人〉，字字句句刻骨銘心，陪伴我們痛徹後的悔悟。」即是Edan跟陳零九會合作新歌，其追星里程碑又進一步，未知今次是廣東歌還是國語歌呢？

陳零九將於7月推出第九張專輯，今日開始接受預購。（網上圖片）