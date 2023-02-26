陳零九分手後首露面做演唱會嘉賓　邱鋒澤受訪揭零九私下一面

邱鋒澤昨晚首度於台北流行音樂中心舉辦個人首場售票個唱，邀來陳零九擔任嘉賓，這也是陳零九宣布與交往10年直播主呼呼（林芷瑩）分手後首露面，被問到好友狀況，邱鋒澤表示：「有稍微關心一下，現在不想打擾太多，他們需要私人空間。」



邱鋒澤透露陳零九狀態很好、表演上也非常自在，沒什麼特別異樣，媒體拱他鏡頭前示範幫陳零九「呼呼」，他尬說：「我不知道怎麼回耶⋯就是祝福大家。」表示事前不清楚陳零九分手的事，「感情的事，2個人比較清楚，他想分享我們就傾聽，但沒有立場做判斷」。

邱鋒澤順利完成《DEEP AWAKENING》巡演。（聯合新聞網授權使用）

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他在演唱會時被陳零九牽上舞台，「男上加男」的有愛互動，讓嗑CP粉都高潮了，邱鋒澤否認是男友力，「他在我眼中還是大哥哥的角色，比我高、在他旁邊顯得小鳥依人，我願意當他⋯」發現愈講愈基情，立馬收聲引爆笑。

媒體詢問陳零九似乎少了笑容，邱鋒澤解釋陳零九私下本來也不愛笑，至於他演唱會上預告「九澤CP」將發片、辦更大場地的演唱會，經歷情傷後新作會更悲？他笑說：「本來就悲，『九澤CP』本來就都是悲歌。」而他與所屬五堅情將於3月4、5日在香港開唱。

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