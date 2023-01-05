Edan呂爵安一見邱鋒澤即激烈擁抱「滲基情」曖昧讚對方身體一位置

邱鋒澤3號公開新歌〈浮木〉MV，邀請2021曾合唱歌曲〈年輕有為〉（粵語歌名：一表人才）的MIRROR成員Edan呂爵安客串演出，還特地前來香港取景，畫面中充滿濃濃香港風情，有道地茶餐廳、煲仔飯等，對於首次香港拍攝邱鋒澤表示：「來香港拍MV很興奮，有點邊玩邊工作的感覺，跟在台灣拍很不一樣，快10年沒有來香港了，覺得變得很不一樣，真的很開心，也希望未來有一天可以去更多地方拍攝其他作品！」



【圖輯】點圖放大逐格睇Edan呂爵安客串演出邱鋒澤〈浮木〉MV片段👇👇👇

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MV中邱鋒澤飾演小時後離開香港，因母親過世而回到曾生活過的香港老家，在最孤獨與難過之際遇到了由Sheena飾演的女主角，女主角也因生活工作不順遂，兩個寂寞的靈魂因緣際會下彼此靠近，也成為了彼此的浮木。感人的故事情節也感動無數網友。對於這首歌邱鋒澤解讀：「每個人生命中都會遇到自己的浮木，不管是友情、親情或是愛情，浮木就是在講述這個故事，希望透過這首歌可以療癒、感動到大家。」網友也紛紛留言「鋒澤演技大躍進！很多細節都非常有張力」、「看完MV真的滿滿的感動，覺得被救贖了」。

【圖輯】Edan呂爵安同邱鋒澤一見面即激情擁抱滲基情！（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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而讓粉絲也很驚喜的是，曾與邱鋒澤合作的Edan呂爵安也在MV中客串於劇情中演出。雖然只有短短的一幕，卻也讓這隻MV充滿話題。其實當日在拍攝現場也是邱鋒澤與呂爵安第一次見面，兩人上演一段初戀相擁的戲碼，並開玩笑稱：「當了一年的網友現在終於成為『肉友』了。」

對於第一次見到邱鋒澤本人，呂爵安表示：「我一直都是鋒澤的粉絲，今天看到本人有點夢想成真的感覺，而且本人皮膚也太好了吧！」邱鋒澤也請呂爵安推薦香港道地美食，並相約過幾天在香港吃飯。

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