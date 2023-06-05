J Music｜唱歌嘉賓清一色環球歌手　炎明熹畫畫讀信兼送獨家禮物

接棒《勁歌金曲》的全新音樂節目《J Music》昨晚首播，主要分3個部分，歌唱環節有如「環球歌手大雜燴」。25分鐘的節目中，先由曾比特打頭陣大曬琴技，跟余宗遙（DEZ）合唱《我不如》，接著兩位主持冼靖峰、潘靜文才出場說話，曾比特和DEZ再唱重新編曲的《有誰共鳴》、《3.14》，他們大讚新的廠景不但有Live Band，佈置更有家的感覺。而第二節則有三位環球女歌手，石山街的楊彤、KerryTa及陳葦璇，她們重新編曲並合唱《Fly Baby》，又跟曾比特合唱《我不是邱比特》，唱功超強。

余宗遙、曾比特打頭陣合唱。（電視截圖）

（左起）楊彤、KerryTa和陳葦璇三位環球女歌手合唱，網民認為她們冇得唱Solo歌有點可惜。（電視截圖）

而更為亮眼的是兩位聲夢小花鍾柔美（Yumi）及炎明熹（Gigi）的環節，雖然兩位都冇唱歌，但Yumi跟兩男在街頭熱舞，都幾醒神！

鍾勇美當街跳舞，惹來許多街坊影相拍片。（電視截圖）

接著就是事前已公布由Gigi揹重飛的重點環節「Gi心批」，Gigi先畫畫形容自己心情，她說第一次參覺呢個節目，所以心情有少少緊張，然後便蒙眼抽讀者來信，抽出一封由媽媽分享女兒成長趣事的信，並自爆：「好細個就已經想自己沖涼同食飯，所以我好細個就識自己揸筷子，叉嘢食、沖涼，我屋企人好開心，所以我諗呢個爸爸媽媽都好開心。」最後，她還送出獨家禮物——印有Gigi肖像和「Gi心批」標誌的筆一支，笑言：「雖然份禮物係有少少薄，但係都希望你會鍾意。」雖然主持技巧有點稚嫩，但就青澀得幾可愛。

Gigi讀出媽媽級粉絲的信件。（電視截圖）

無綫即晚已將「Gi心批」環節放上網，很多「Gi炎粉」都留言讚她第一次做主持表現不錯，粉絲說：「Gigi主持得很自然呀，她獨特的節奏和喜感，令人很開心💜💜💜」「Gigi做主持好似唱歌咁好有佢獨特風格，好親和，又誠懇但又搞笑！好喜歡Gi心批！」另外不少人嫌得2分幾鐘太短，希望把Gigi主理的環節加長，但亦有人建議，可以由其他歌手輪住讀信。

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至於Jam歌部分，網民就認為分配不均，楊彤、KerryTa和陳葦璇明明各自有出歌，但節目中三女卻只可唱兩首合唱歌，不像曾比特和DEZ多時間發揮。觀眾寧願節目組減少嘉賓或延長節目時間，另外也有人覺得主持作用不大，與嘉賓互動不足，提議同嘉賓傾多啲偈。