容祖兒演唱會｜醫生建議再3場延期　主辦方：可申請退票或補場

容祖兒原本正舉行一連33場的《Joey Yung Concert 2023｜ANOTHER SIDE...... JOEY · MY SECRET · LIVE》，但她在21日身體不適，先後宣布7月22、23、25、26、27日場次延期，今日（27/7）主辦方再發通告，表示祖兒在醫生診斷下，強烈建議必須讓聲帶及身體多作休息，不得不再將7月28-30的場次延期舉辦，主辦方公告退票退款安排。



主辦方表示，祖兒每天期盼著回歸舞台與愛戴及支持她的觀眾見面，但今天經醫生診斷後，被強烈建議必須讓聲帶及身體多作休息。有見及此，雖然祖兒情況已大為好轉，但主辦方仍希望她繼續休息以至完全痊癒，而不是勉強演出，所以再艱難也必須決定延期受影響場次，希望愛戴祖兒的樂迷可以多加包涵！主辦方對備受影響的觀眾致萬二分歉意，承諾只要祖兒完全康復，必定會將最佳的演出再次呈現給觀眾。

容祖兒在醫生勸籲下，宣布7月28至30日的演唱會再次延期。

主辦單位公布退票安排，已購票的觀眾現可選擇：

(A) ​於2023年7月28日起至2023年8月17日期間，帶同演唱會門票正本(連同票根)前往演唱會辦事處申請退票退款手續; 或



(B) ​保留演唱會之完整門票(連同票根)等待容後公佈之重訂安排。



主辦單位宣布已購票的受影響觀眾，可選擇退票退款，或觀看補場。

(A) 退票退款(申請日期: 由2023年7月28日起至2023年8月17日止)詳情如下：

1. 主辦方只接受持票人士帶同完整門票正本（連同票根）親身到演唱會辦事處（地址：灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心22樓）於每日下午3時至8時申請退款，如未能親身前往辦理退款的觀眾，請聯絡主辦方查詢。主辦方將會於現場辦理退款手續，如門票上的資料曾被塗改、刪除或門票遭損毀、污損或殘缺不全或被驗出是假票，則有關退票退款恕不受理。主辦方對是否作出退票退款有最終之決定權利。

2. 如經快達票網購票但仍未領取門票的觀眾，可不遲於2023年8月17日或之前於「快達票特約銷售點」以購票時使用的信用卡領取已訂購的門票（註：取票前請留意相關場地開放詳情 - https://premier.hkticketing.com/shows/show.aspx?sh=NEWS， 任何購票確認電郵或短訊均不被接納）。此期限僅限申請退票退款人士，選擇觀看補場演唱會的觀眾請留意以下(B)項的安排詳情。

3. 除另有說明外，主辦方對觀眾因購買演唱會門票所涉及之一切手續費、行政費及郵寄費等均不作任何補償。

4. 主辦方不會提供任何演唱會門票報失補償安排，如購票人未能提供完整演唱會門票（連同票根），將不獲得任何退款之權利。

祖兒很希望以最佳狀態為觀眾帶來演出，因此即使身體好轉還是多作休息。

(B) 保留演唱會之完整門票(連同票根)於主辦方容後公佈的指定場次觀看補場演唱會

主辦方現正積極安排重新向香港演藝學院申請表演場地，並將不遲於2023年8月10日公佈受影響場次補場安排及詳情，敬請留意主辦方官方網頁及社交媒體公佈！

容祖兒向受影響的歌迷致歉。

主辦方及祖兒再次為延期受影響場次演唱會為觀眾帶來的不便致歉，如有任何查詢，可於2023年7月28日起至2023年8月17日辦公時間內（早上 10 時至下午 6 時，公眾假期除外）致電英皇娛樂演唱會熱線(852) 2835 4035，亦可電郵至concert4@emperorgroup.com 或透過微信聯絡主辦方（帳號：EEGconcert_01）。