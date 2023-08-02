容祖兒演唱會｜大病10日後恢復演出　感觸患病時迷失沮喪信心盡失

容祖兒的Side Track演唱會《ANOTHER SIDE …… JOEY•MY SECRET•LIVE》因病延期三次，昨晚（1/8）終於再度恢復演出，英皇娛樂主席楊受成先生夫人，祖兒好朋友蔡卓妍均有到場為她打氣。

祖兒演唱會恢復演出，獲母親、楊受成先生夫人、蔡卓妍等著紅衫撐場。

病癒後祖兒狀態大勇，加上觀眾無盡的愛與關懷，讓她愈唱愈好，最後她感動對大家說：「Doctor Stage將我治癒了！我可以企喺呢度，接受到你哋畀嘅愛，真係藥到病除！」

容祖兒病後重返舞台，狀態大勇。

昨晚開場不久，祖兒就跟大家打招呼，「各位朋友，大家好嘛？ 本來我預定咗啲開場白，今日唔講啦，因為我好想藉這個機會，同大家講一聲抱歉！因為之前唔舒服，令大家要延期，雖然我知道，在座每一位朋友都願意等待⋯⋯」觀眾即報以無限掌聲及大叫：「係呀！冇所謂！我愛你呀！」祖兒： 「今日嚟到演藝都係最錫容祖兒嘅人，因為你哋對我嘅愛，我同自己講，我今日一定要振作，一定要做好佢！今晚《MY SECRET•LIVE》正式開始 ！」台下歡呼不斷，祖兒開心表示：「真係好好反應，你哋反應愈好，我把聲就愈好，好神奇㗎。你哋係醫生，我係病人，掌聲、歡呼聲就可以治癒我！」

到第三部份時，祖兒對觀眾說：「把聲好神奇，真係愈唱愈開，可能係因為又跳又唱出一身汗啦，啲水尾感冒最煩人，希望今日冇令大家太失望。」觀眾又報以熱烈歡呼聲和掌聲，尖叫：「好鍾意！好好呀！」

祖兒說幸好有觀眾撐住自己，讓她聲線越唱越開。

祖兒有感而發表示，今年是她入行第24年，從15 歲參加歌唱比賽到現在，真的可以說是「中年好聲音」都來了，很開心找到終身喜歡的職業外，同時可以一直保持純綷的心，「無論企上台做歌手，或者坐台下做觀眾我都好投入，因為我好鍾意香港流行曲，我係聽香港流行曲長大，呢啲音樂一直滋潤我。由細到大都有好多歌陪伴我行人生路，我好希望我人生裡面可以唱好多歌，無論係Side Track 或者主打，只要有一首歌可以陪伴你哋，都係我福氣。」

祖兒很開心找到喜歡的工作為終身職業。

她再分享患病期間的感受說：「過去嗰十日，對我嚟講實在係太漫長，冇人係希望病，呢幾年已經教識我哋，好多時都唔可以好好預計到自己。計劃趕不上變化，真係有幾日，我病到覺得自己迷失咗，好沮喪、冇晒信心、冇晒心機、唱唔到歌，作為一個喜歡表演嘅人，我希望每一次都可以畀到充足水準，但係不停延期，我覺得好Sorry，覺得身體好唔爭氣⋯⋯直至上星期有一晚，今次演唱會導演彭秀慧約我傾偈，因為佢發覺我已經魂魄都唔齊，佢同我講：『其實好簡單，我哋鍾意表演，未到最後一刻，未到觀眾話你唔好唱，你都應該繼續努力唱。觀眾到知道你病緊，會體諒你，觀眾只係想睇下你，見下你，好唔好？只要見到你開開心心唱歌，同佢哋講嘢已經足夠。』佢話我知冇人想病，今日我企返喺度，真係好多謝彭秀慧心靈上畀咗好大鼓勵我，經過今次我人生又豐盛咗，唱歌可以又再好聽啲！舞台就係我底線，只要我可以企喺舞台，可以接受到你哋嘅愛，真係藥到病除。多謝大家，送畀大家《男朋友與歌》，呢首歌未必係最好狀態唱，但絕對表態到我對音樂嘅愛。」觀眾又再報以無限掌聲及歡呼。

祖兒抱恙期間信心盡失，非常沮喪，幸獲彭秀慧鼓勵。

完騷後，祖兒表示未來時間仍然要好小心保護身體，希望狀態可以再好一點，「真係好鍾意企喺舞台上嘅感覺，雖然未係100分，但係能擁有100分嘅觀眾係我福氣。我會加油！咁多愛一定可以為我注滿動力，愈做愈好，多謝大家！」

祖兒的舞台設計重現自己童年在蝴蝶谷的家。

而今早她又於IG上貼出媽媽煮的午餐，感謝道：「我媽媽每天一起床，牙都未擦頭髮蓬鬆睡眼惺忪嘴角仲有口水漬地為我精心準備的午餐，從band rehearsal 那天開始風雨不改，我媽就是這樣心無旁騖義無反顧一心一意地照顧着我。說真的，這是我吃過全世界美食之後我最喜歡的米芝蓮。我能夠在每一嚿蓮藕，每一嚿苦瓜，每一啖冬菇，每一口濃湯裏面感受到媽媽用她獨門的方式向我示愛。一切都在心中，接受了所有愛之後，我還是希望她能好好照顧自己不要太辛苦，她的女兒已經從她悉心愛護下長大，她的傻女兒懂得面對困境，勇於接受不完美，最重要是她相信明天會更好。如果這個世界沒有她的愛，這一定是另一個故事。在過去十天，我嘅人生閱歷又豐富了，在迷惘沮喪過後我更加堅定地相信舞台便是我的良藥。我只要有勇氣站上去，我就會一天比一天好。舞台，是我的底線，是我的家，是我核心，我和舞台的關係好比戀人，它讓我變得更好活得更好，更願意付出。力去力還，感覺各方好友的支持。盡做！」