姜濤演唱會｜褲腳內全是繃帶鎮住舊患　與小豬表演實現兩個願望

姜濤的個人演唱會《KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》尾場，今晚於亞洲博覽館舉行，完騷後姜濤接受訪問，講到他之前一直倒數可以打邊爐的日子，完騷後是否終於可以打邊爐，他說：「小豬（羅志祥）頭先叫我唔好打邊爐，咁我就唔打邊爐，佢講咩我都聽。（佢叫你少吃一點啫。）咁又係喎，咁我去打邊爐啦，其實而家冇咩力，唔想食嘢，想瞓覺多啲、休息吓。」

姜濤說小豬叫他吃少一點，就吃少一點。（梁碧玲攝）

他形容今次跟偶像同台，的確是成就解鎖、感覺夢幻，一次過實現開演唱會，以及和偶像表演的兩個夢想。他透露之前在馬來西亞見到對方的時候，有邀請小豬做嘉賓，亦有WhatsApp聯絡，對方很爽快便答應。他解釋選這兩首歌表演的原因：「我第一次開Mini concert嘅時候揀咗《No Joke》嚟跳，第二隻《夠了》係我哋都面對好多外界嘅聲音，覺得呢隻歌好中我哋嘅心聲。」暫時未知小豬的行程，未知能否約小豬吃飯。

姜濤應用與小豬同台表演，實現了一直以來的夢想。（梁碧玲攝）

講到其他場次的嘉賓，姜濤說自己覺得林海峰很神秘，自己有很多東西想問他，希望他指點自己，結果林海峰轉數太快，令他完全不知道怎樣應對，他說：「我本身想攞返個主場嘅氣勢返嚟，點知佢一嚟就一輪嘴，我最大得着就係佢將我一啲可能會俾人笑嘅嘢，做一個好好嘅玩笑，我同大家都好開心佢化解咗呢一啲嘢。」談起與第二場嘉賓謝安琪（Kay）拖手，他笑言：「阿Kay話我哋可以做一啲令人尖叫嘅舉動，我話不如拖手，佢話好呀，我都有啲驚，因為綵排嗰陣阿聰（張繼聰）都企喺隔籬，但係咁都要拖㗎。」

而他介紹第三場嘉賓Gareth T.出場時，特地製造懸念讓觀眾以為他要認愛，他笑著反問記者：「其實有冇人信，你哋有冇人信？畢竟我都做咗啲好瘋狂嘅舉動，例如落台又剩。」

姜濤指自己刻意製造懸念，在台上扮公開戀情。（梁碧玲攝）

今次個唱姜濤會給自己75分，因為他第一次開這麼大型的演唱會，自謙經驗不足，體力同技巧方面都有待提升，而他最喜歡是開場的部份。姜濤今日唱了尚未推出的兩首新歌《好得太過份》和《Every Single Time》，問到他是否驚自己會喊才留到最後一場唱《Dear My Friend》，他表示：「講真，以前講過話唔再唱呢隻歌，但係諗諗吓，我今日臨時先決定，綵排嘅時候同佢哋講話我想唱，我覺得自己冇嘢，但係一個咁重要嘅日子，我希望佢聽到。」

姜濤最喜歡的是開場的舞蹈部份，由梅卓燕老師特地編排。（梁碧玲攝）

講到姜媽來睇show，很多姜糖都叫他做奶奶，而且姜媽衣著很性感，姜濤尷尬笑謂：「我真係control唔到我阿媽，佢開心咪得，唔好限制佢啲衣着，我有時睇啲相我都⋯⋯根本唔係我想做Artist，我阿媽想做artist。」

姜濤被問到之前的傷患會否影響演出，他透露：「我哋有好好嘅團隊幫我做物理治療、針灸，啲褲下面全部都係繃帶，綁住就OK，但我諗四晚暫時都係一個極限。（如果下次再開呢？）夠啦，夠啦，出年再開，三四場都得㗎喇！（Anson Lo話開廿場。）哦⋯⋯祝佢順利，我差唔多啦，哈哈。」