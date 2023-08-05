姜濤演唱會｜突唱歌單外歌曲悼亡友　哽咽：第一個個唱相信佢喺度

姜濤一連四場、於亞洲博覽館舉行的《KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》今晚尾場，姜濤突然唱出Rundown沒有的《Dear My Friend》紀念亡友「中鋒」，唱到後段更落淚哽咽。

姜濤在演唱會尾場十分感觸，他唱完《鏡中鏡》和《DUMMY》後，坦言這一年學到很多人生道理，這些道理很多人一早已經知，但有很多事情要經歷過才真正了解，他說：「例如點樣真心地保持謙卑接受所有嘅嘢，時刻提醒自己唔好變成一個Dummy，變Dummy唔可怕，最可怕嘅係自己唔認自己係Dummy。」他之後介紹「師父」肥仔（梁業）出場，指對方常提醒自己不要自滿，其後肥仔在台上為他補妝，並合唱《特務肥姜2.0》。

肥仔與姜濤合唱《特務肥姜2.0》。（梁碧玲攝）

之後姜濤換衫，坐在銀色的浪花形椅子上唱出《孤獨病》，接著他突然加插了Rundown中沒有的《Dear My Friend》，唱到尾段他忍不住眼淚，口震哽咽，完歌後他跟觀眾道歉，並表示：「Sorry對唔住，我同自己講唔再唱呢隻歌，但係我始終覺得⋯⋯我唔捨得，我相信嗰個朋友而家喺度，我知道⋯⋯喺我人生第一個演唱會入面，我相信佢喺呢一度，所以我都希望佢會聽到呢一隻歌！」