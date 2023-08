姜濤演唱會｜突唱歌單外歌曲悼亡友　哽咽：第一個個唱相信佢喺度

姜濤一連四場、於亞洲博覽館舉行的《KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》今晚尾場,姜濤突然唱出Rundown沒有的《Dear My Friend》紀念亡友「中鋒」,唱到後段更落淚哽咽。

姜濤在演唱會尾場十分感觸,他唱完《鏡中鏡》和《DUMMY》後,坦言這一年學到很多人生道理,這些道理很多人一早已經知,但有很多事情要經歷過才真正了解,他說:「例如點樣真心地保持謙卑接受所有嘅嘢,時刻提醒自己唔好變成一個Dummy,變Dummy唔可怕,最可怕嘅係自己唔認自己係Dummy。」他之後介紹「師父」肥仔(梁業)出場,指對方常提醒自己不要自滿,其後肥仔在台上為他補妝,並合唱《特務肥姜2.0》。

肥仔與姜濤合唱《特務肥姜2.0》。(梁碧玲攝)

之後姜濤換衫,坐在銀色的浪花形椅子上唱出《孤獨病》,接著他突然加插了Rundown中沒有的《Dear My Friend》,唱到尾段他忍不住眼淚,口震哽咽,完歌後他跟觀眾道歉,並表示:「Sorry對唔住,我同自己講唔再唱呢隻歌,但係我始終覺得⋯⋯我唔捨得,我相信嗰個朋友而家喺度,我知道⋯⋯喺我人生第一個演唱會入面,我相信佢喺呢一度,所以我都希望佢會聽到呢一隻歌!」