姜濤演唱會｜Do姐毛舜筠撐場　自爆「姜濤」個名係路邊算命師傅改

姜濤一連四場、於亞洲博覽館舉行的《KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》今晚尾場，鄭裕玲（Do姐）、毛舜筠（Mo姐）與家人、李幸倪、林奕匡等現身捧場，而姜媽、姜爸都有現身，大批姜糖尖叫「奶奶！」



姜濤一連四場、於亞洲博覽館舉行的《KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》今晚尾場。（梁碧玲攝）

演唱會於8點半開始，姜濤以新歌《濤》打頭陣，接連唱出《作品的說話》、《Master Class》，以及翻唱鄧麗君的《我只在乎你》。隨後姜濤本應開始分享感受，誰知台上有隻小昆蟲飛來飛去，姜濤忍不住笑場和閃躲，一度忘了台詞，還笑說：「動物界都過嚟睇！」

姜濤的父母現身捧場。（鄧穎琪攝）

Do姐和Mo姐撐場。（鄧穎琪攝）

毛舜筠與兩位女兒。（鄧穎琪攝）

他感謝世界各地在睇直播的朋友，表示：「今日雖然唔係錄影，但係比錄影更加重要嘅係一場直播，你哋每一位喺呢個moment，都可以同我一齊俾全世界睇到我哋嘅表演。今次演唱會主題係WAVES，即係水，即係濤。多謝我阿媽，佢今日喺度，多謝你當年喺路邊搵咗個算命師傅，話畀你聽你個仔一定要叫姜濤。」他又希望今晚能展現不同形態的自己給觀眾睇。

姜濤突在台上被小昆蟲纏繞，忍不住笑場。（梁碧玲攝）

姜濤以新歌《濤》打頭陣。（梁碧玲攝）

隨後，他又解釋選唱《我只在乎你》的原因，因為自己作為樂壇年青一輩歌手，有責任讓更年青一輩知道，華語樂壇有好多精彩的作品，希望傳達這個精神。