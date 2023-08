姜濤演唱會｜Do姐毛舜筠撐場　自爆「姜濤」個名係路邊算命師傅改

姜濤一連四場、於亞洲博覽館舉行的《KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》今晚尾場,鄭裕玲(Do姐)、毛舜筠(Mo姐)與家人、李幸倪、林奕匡等現身捧場,而姜媽、姜爸都有現身,大批姜糖尖叫「奶奶!」



姜濤一連四場、於亞洲博覽館舉行的《KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》今晚尾場。(梁碧玲攝)

演唱會於8點半開始,姜濤以新歌《濤》打頭陣,接連唱出《作品的說話》、《Master Class》,以及翻唱鄧麗君的《我只在乎你》。隨後姜濤本應開始分享感受,誰知台上有隻小昆蟲飛來飛去,姜濤忍不住笑場和閃躲,一度忘了台詞,還笑說:「動物界都過嚟睇!」

姜濤的父母現身捧場。(鄧穎琪攝)

Do姐和Mo姐撐場。(鄧穎琪攝)

毛舜筠與兩位女兒。(鄧穎琪攝)

他感謝世界各地在睇直播的朋友,表示:「今日雖然唔係錄影,但係比錄影更加重要嘅係一場直播,你哋每一位喺呢個moment,都可以同我一齊俾全世界睇到我哋嘅表演。今次演唱會主題係WAVES,即係水,即係濤。多謝我阿媽,佢今日喺度,多謝你當年喺路邊搵咗個算命師傅,話畀你聽你個仔一定要叫姜濤。」他又希望今晚能展現不同形態的自己給觀眾睇。

姜濤突在台上被小昆蟲纏繞,忍不住笑場。(梁碧玲攝)

姜濤以新歌《濤》打頭陣。(梁碧玲攝)

隨後,他又解釋選唱《我只在乎你》的原因,因為自己作為樂壇年青一輩歌手,有責任讓更年青一輩知道,華語樂壇有好多精彩的作品,希望傳達這個精神。