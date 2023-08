姜濤演唱會｜偶像羅志祥神同步跳舞　籲少吃一點後悔當初淘汰姜濤

姜濤的個人演唱會《KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》尾場,今晚(5日)於亞洲博覽館舉行,事前一直盛傳將由他的偶像羅志祥(小豬)擔任尾場嘉賓,晚上10時左右,小豬終於登場,兩人跳唱《No Joke》、《夠了》等歌曲。

姜濤介紹小豬出場前,轉Channel講國語,他說:「接下來這一位嘉賓,他是我進這一行,我覺得比歌手還有更偉大的目標,他教會了我什麼叫做堅持比努力更可怕,所以現在我要其他證明,我堅持到了!」大會播出姜濤參加《快樂男聲》模仿小豬和接受訪問的片段,以及小豬曾拍片向他說生日快樂的驚喜短片。

姜濤稱自己實在很激動、很懷念,說自己進這一行,一直努力的原因,就是很希望有一天可以跟偶像小豬同台一起表演。然後姜濤和小豬神同步跳唱表演《No Joke》、《夠了》,小豬用廣東話說:「大家好我係羅志祥,好耐冇見。」姜濤坦言從昨天開始就很焦慮很緊張,終於等到這一刻!小豬笑稱:「我看你的IG動態更焦慮,他說『明天是最後一天,可以吃火鍋』,少吃一點比較好!」

小豬又自爆會收到姜糖的DM,說:「你的粉絲也很在乎你的狀態,有一次你好像因為工作壓力太大,引起心情不好,你的粉絲還私信我『拜託關心一下姜濤!』我還回他『好囉好囉』但我知道你很努力,姜濤常常有很多很重要的表演,都會私底下問我很多東西,互相交流,交流彼此在舞台上需要注意什麼東西,他也很照顧你們每一位觀眾朋友們。不管外界給你多大的壓力,他們(姜糖)就是你的動力!」

姜濤此時回覆:「你也是我的動力!從我還沒入行開始,我就一直看你每一個訪問,一直看一直看,覺得自己為這一行做準備,」小豬笑言當初做《快樂男聲》做評判不應把姜濤淘汰掉的,又憶述:「有一次看到你在頒獎典禮,拿了第一個大獎的時候,我就覺得不得了,他未來真的很厲害!」

小豬指剛剛看到姜濤體驗姜糖一天生活,當街舉燈牌的片段,相信很多歌迷朋友都會很感動,認為他有將心比心,記得每一個粉絲,又拍拍他的心口說:「不管在你的生日、你的表演,還有現在的演唱會,他們舉的燈牌,叫你的名字,每一聲都記在這裡。」小豬再說有個問題想問,姜濤頓時有點不安,他說:「如果有一天,我在香港辦演唱會,你願意來當我的嘉賓嗎?」姜濤即答一定會,小豬擔心他工作很忙,但姜濤表示:「要幹什麼我都推掉!」

小豬又說,大會工作人員叫他九點到場,但自己差不多五點多就到了,又稱:「我在旁邊看化妝,換衣服,從頭到尾跟著看,真的很棒!」之後他叫姜濤去換衫,但姜濤不捨得下台,表示想多看小豬幾眼。然後小豬就Solo《鬧翻天》,全場High爆!到姜濤再出場時,就唱了黎明的《我的親愛》以及MIRROR的《一秒間》。