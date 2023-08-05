姜濤演唱會｜偶像羅志祥神同步跳舞　籲少吃一點後悔當初淘汰姜濤

姜濤的個人演唱會《KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》尾場，今晚（5日）於亞洲博覽館舉行，事前一直盛傳將由他的偶像羅志祥（小豬）擔任尾場嘉賓，晚上10時左右，小豬終於登場，兩人跳唱《No Joke》、《夠了》等歌曲。

兩位同台！（梁碧玲攝）

姜濤介紹小豬出場前，轉Channel講國語，他說：「接下來這一位嘉賓，他是我進這一行，我覺得比歌手還有更偉大的目標，他教會了我什麼叫做堅持比努力更可怕，所以現在我要其他證明，我堅持到了！」大會播出姜濤參加《快樂男聲》模仿小豬和接受訪問的片段，以及小豬曾拍片向他說生日快樂的驚喜短片。

姜濤與小豬神同步跳舞，表演《No Joke》等歌曲。（梁碧玲攝）

姜濤稱自己實在很激動、很懷念，說自己進這一行，一直努力的原因，就是很希望有一天可以跟偶像小豬同台一起表演。然後姜濤和小豬神同步跳唱表演《No Joke》、《夠了》，小豬用廣東話說：「大家好我係羅志祥，好耐冇見。」姜濤坦言從昨天開始就很焦慮很緊張，終於等到這一刻！小豬笑稱：「我看你的IG動態更焦慮，他說『明天是最後一天，可以吃火鍋』，少吃一點比較好！」

小豬後悔當初淘汰了姜濤。（梁碧玲攝）

小豬又自爆會收到姜糖的DM，說：「你的粉絲也很在乎你的狀態，有一次你好像因為工作壓力太大，引起心情不好，你的粉絲還私信我『拜託關心一下姜濤！』我還回他『好囉好囉』但我知道你很努力，姜濤常常有很多很重要的表演，都會私底下問我很多東西，互相交流，交流彼此在舞台上需要注意什麼東西，他也很照顧你們每一位觀眾朋友們。不管外界給你多大的壓力，他們（姜糖）就是你的動力！」

小豬當場邀請姜濤擔任自己的香港演唱會嘉賓。（梁碧玲攝）

姜濤此時回覆：「你也是我的動力！從我還沒入行開始，我就一直看你每一個訪問，一直看一直看，覺得自己為這一行做準備，」小豬笑言當初做《快樂男聲》做評判不應把姜濤淘汰掉的，又憶述：「有一次看到你在頒獎典禮，拿了第一個大獎的時候，我就覺得不得了，他未來真的很厲害！」

濤的個人演唱會《KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》尾場，今晚於亞洲博覽館舉行。

小豬指剛剛看到姜濤體驗姜糖一天生活，當街舉燈牌的片段，相信很多歌迷朋友都會很感動，認為他有將心比心，記得每一個粉絲，又拍拍他的心口說：「不管在你的生日、你的表演，還有現在的演唱會，他們舉的燈牌，叫你的名字，每一聲都記在這裡。」小豬再說有個問題想問，姜濤頓時有點不安，他說：「如果有一天，我在香港辦演唱會，你願意來當我的嘉賓嗎？」姜濤即答一定會，小豬擔心他工作很忙，但姜濤表示：「要幹什麼我都推掉！」

要跟偶像小豬同台表演，姜濤指自己幾天前就一直很緊張。（梁碧玲攝）

小豬又說，大會工作人員叫他九點到場，但自己差不多五點多就到了，又稱：「我在旁邊看化妝，換衣服，從頭到尾跟著看，真的很棒！」之後他叫姜濤去換衫，但姜濤不捨得下台，表示想多看小豬幾眼。然後小豬就Solo《鬧翻天》，全場High爆！到姜濤再出場時，就唱了黎明的《我的親愛》以及MIRROR的《一秒間》。